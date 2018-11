PRIMERA PLANA La Desconexión El PSOE se felicita de abrir el Palacio de Congresos con cuatro años de retraso. Lo de menos para los partidos es la realidad

Baltasar López

Seguir Actualizado: 21/11/2018 08:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las anteriores autonómicas, uno de cada tres cordobeses no votó. El responsable de no cumplir con lo que, a mi juicio, es un deber es quien no hace ni el mínimo esfuerzo de ir a un colegio electoral -si no convence ningún partido, está la papeleta en blanco-; sobre todo con lo que costó que llegara la democracia. Pero los partidos no ayudan con su desconexión de la realidad. El mayor ejemplo lo da el PSOE en su arranque de campaña. Se fue al Palacio de Congresos y su cabeza de lista, Juan Pablo Durán, demostró que el aire libre no le sienta bien tras tanto tiempo en los despachos oficiales y