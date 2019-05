TRIBUNALES Denuncian la sustracción de un niño de 6 años por parte de su padre, que tiene la custodia del menor Un juzgado investiga los hechos, del que ya tiene conocimiento la Policía Nacional

A David, de 6 años, lo llama «mi niño», pero en realidad, Proviencia Castillo, es la abuela materna. El pequeño nació cuando su madre sólo tenía 16 años, «lo hemos criado nosotros, los abuelos y mi hija en casa hasta hace año y medio que por cuestiones económicas la custodia se la quedó el padre».

A las puertas de la Ciudad de la Justica, con una gran pancarta, la abuela materna cuenta que hasta el pasado 22 de abril, el padre del niño y su pareja vivían cerca de ellos en el barrio de Fátima. El menor iba al cole y las visitas se cumplían. Pero desde entonces, ese día que le tocaba recoger a su madre el menor, el padre desapareció con el niño, y sólo mandó un burofax a casa de la madre asegurando que «por motivos laborales se trasladaba a Torremolinos con el pequeño». Los abuelos fueron hasta la dirección del municipio malagueño que aparecía recogida en el burofax pero la calle era inexistente. Pasaron el día allí, buscaron y preguntaron pero todo fue inútil. Ni rastro del niño.

Este mes que ha pasado desde que no ven al pequeño se les ha hecho interminable. Las denuncias las presentaron ante la Policía y ante el Juzgado, que por competencias se han pasado de uno a otro, aseguran y aún no tienen ninguna solución al problema.

El padre no coge el teléfono, ni siquiera a la Policía. «Nos tiene bloqueada las llamadas, no sabemos nada del niño desde el Miércoles Santo», cuenta la abula materna. «No ha comunicado nada en el colegio, no lo podría matricular el próximo curso; no ha pedido permiso y aún no han terminado las clases», denunciaba la abuela.

La madre del pequeño David le dio «por circunstancias económicas le dio la custodia al padre hace ahora un año y dos meses, pero de nuevo, la madre lucha para que la custodia vuelva a ser compartida», cuenta la abuela. El régimen era martes y jueves y fines de semana alternos. Las llamadas se suponían que eran de 8 a 8.30 horas para hablar con su hijo, pero no les coge las llamdas, comenta la abuela.

La abuela del menor, presuntamente sustraído por el padre, anuncia una movilización hasta saber qué hacen los tribunales para que pueda volver a ver a su pequeño.