POLÍTICA David Dorado será el número 2 de Ciudadanos para las elecciones municipales de Córdoba La candidata, Isabel Albás, presenta sus opciones como alcaldesa para gestionar «mejor» la ciudad

Rafael Ruiz @RafaRuiz_ CÓRDOBA Actualizado: 06/04/2019 08:21h

La hasta ahora parlamentaria de Ciudadanos por Córdoba Isabel Albás realizó ayer su primer acto político como candidata de la formación que preside Albert Rivera a la Alcaldía de la ciudad tras muchas semanas en las que la decisión estaba tomada a falta de anunciarse públicamente. La primera determinación de la aspirante, que no se ha sometido a primarias en aplicación de los estatutos de la organización política, fue de continuidad con lo que ha ocurrido en este mandato en el Consistorio. El número dos de la lista será el actual portavoz municipal, David Dorado, quien ocupó el cargo tras la decisión de José Luis Vilches de ceder el testigo pasado el ecuador de la corporación.

Isabel Albás se mostró tremendamente ilusionada con el desafío que le plantea Ciudadanos en un momento en el que las encuestas pronostican que será uno de los partidos que más crece. Existen muchas posibilidades de que la formación naranja sea la llave de la gobernabilidad dado que tiene pocas opciones de ser el partido más votado pero se le anuncia una representación que podría ser clave en el baile de negociaciones que se prevé tras los comicios del último domingo del mes de mayo.

La candidata a alcaldesa afirma que Ciudadanos es uno de los partidos que más crece

La candidata a la Alcaldía realizó, como frontispicio de su discurso político, una crítica a la labor del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba dirigido por Isabel Ambrosio. «Ha sido un tapón», explicó la cabeza visible de la candidatura de Ciudadanos a las municipales. Según su punto de vista, el trabajo municipal de la alcaldesa se parece al de un enfermo al que, durante cuatro años, se le retira el tratamiento médico. «Eso hace que esté mucho más malito», dijo Albás siguiendo con la metáfora. La aún parlamentaria afirmó que los cordobeses «no queremos que eso pase».

La parlamentaria no ha adoptado una decisión firme sobre el acta de parlamentaria por lo cercano de su designación. No obstante, aseguró que «me quedo en Córdoba» para contribuir al trabajo en equipo de Ciudadanos «como alcaldesa» para gestionar mejor los recursos públicos de los cordobeses. David Dorado afirmó estar seguro que con Isabel Albás como líder de la candidatura Ciudadanos va a llegar donde no ha llegado nunca. «Vamos a poner a Córdoba en el lugar puntero que merece», afirmó. El concejal se mostró «muy satisfecho» con la decisón del partido. El resto de la lista es una incógnita aún pese a que Cs se ha apresurado a nombrar a los números uno y dos de la lista.