Cuevas del Altazar marca un hito en las parcelaciones de Córdoba al lograr su legalización

La Gerencia de Urbanismo, dirigida por el edil Pedro García (IU), logrará la legalización de una parcelación de Córdoba, Cuevas de Altázar, la primera de estas características tras muchos años de papeleo ante el organismo municipal. Para tener en cuenta lo que tardan estos documentos solamente un dato: el Plan Especial de Reforma Interior se aprobó definitivamente en el año 2008 tras varios ejercicios de gestión. Y, desde entonces, Urbanismo ha anunciado en varias ocasiones que la legalización ya estaba hecha.

La última vez, hace apenas un año cuando la junta de compensacióningresó el valor del diez por ciento de los terrenos que es lo que, en teoría, tendría que estar pagando las obras del Parque de Levante. El consejo abordará la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, que es el paso previo a que comiencen las obras de las zonas comunes. Una vez culminado este procedimiento, comienza la legalización de las casas propiamente dichas.

Cuevas de Altázar se encuentra junto al núcleo de Villarrubia y tiene una extensión de 400.000 metros cuadrados de los que unos 70.000 metros cuadrados techo son útiles para uso residencial. Y el hecho de que acceda a la legalización antes de otras parcelaciones tiene que ver con la situación de consolidación como parcelación histórica.

El hecho de que entra en la normalidad urbanística vía PERI implica que el Plan General de Ordenación Urbana la consideró en 2003 como suelo urbano no consolidado, que es el que dispone de algunos servicios pero no todos los necesarios para que se considere ciudad. De hecho, cuando se inició el proceso de legalización la zona ya contaba con agua de Emacsa y alcantarillado municipal. El único servicio básico que no tenía era un sistema de alumbrado público.