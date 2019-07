VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA MACHISTA El cuerpo de Ana Lucía Da Silva, asesinada en Córdoba por su pareja, es repatriado y enterrado en Brasil La hermana de la fallecida agradece todo el apoyo prestado y las donaciones que han hecho posible el traslado

Los restos mortales de Ana Lucía Da Silva, asesinada por su pareja -que más tarde se quitaría la vida- en la casa que ambos compartían en el barrio de Valdeolleros el 14 de junio, ya descansan en Brasil, según ha confirmado a este periódico la hermana de la fallecida.

En declaraciones a ABC, Priscila Da Silva ha explicado que el cuerpo de su hermana fue enterrado el pasado jueves, después de repatriar lo «gracias a las donaciones de la gente que nos ha ayudado».

La familia de Ana Lucía lanzó una llamada a la solidaridad con una campaña de «crownfundig» a través de la plataforma Go Fund Me para recaudar los fondos necesarios. Por su parte, la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres abrió su cuenta bancaria para aceptar donaciones con que sufragar los gastos,que superaban los 5.000 euros.

El hombre que acabó con la vida de esta ciudadana brasileña, Salvador Ramírez, era reincidente, ya que en el año 2002 también asesinó a su mujer.

El asesino, que después se suicidó, se encontraba en libertad condicional y aún no había cumplido en su integridad la pena de 17 años de cárcel que le fue impuesta en 2004 por el asesinato de Amanda Cabeza, una víctima que sin embargo no está en la lista de las 1.000 asesinadas porque su muerte se produjo en el año 2002, cuando aún no se recogían estos datos.