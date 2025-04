Andrea, la odisea de una voluntaria ecologista de Pozoblanco atrapada en Perú

No son pocos los españoles que estos días viven una auténtica odisea por no poder volver a su país por la crisis sanitaria del coronavirus . Entre este grupo de personas se encuentra Andrea Torrico, una joven pozoalbense que se encuentra en Perú desde el 31 de enero, fecha en la que aterrizó en el país latinoamericano para emprender un proyecto de voluntariado con WWF Internacional en el campo de la conservación de la biodiversidad marina. Dos meses después, esta joven busca la forma de viajar de regreso a España porque ahora solo puede pensar en «pasar todo esto con mi familia, no en un sinvivir pensando que mi padre o mi madre pueden enfermar, o cómo está mi hermana que trabaja en un hospital».

Fue el pasado 14 de marzo, fecha en la que se estableció el estado de alarma en España, cuando Andrea empezó a moverse para dejar Perú, aunque pronto vio que la empresa no iba a ser fácil. «El Gobierno no está organizando vuelos humanitarios y la embajada y el consulado están organizando vuelos comerciales con Iberia, pero ese tipo de vuelos no van a salir del país por las restricciones que tiene el gobierno peruano . Además, tienen en cuenta a las personas que tienen un billete de vuelta para estos días, cuando es obvio que al igual que está pasando en España, la cuarentena se va a prorrogar», explica.

«No nos han dado soluciones, nos dicen que esperemos, que respetemos las medidas del Gobierno de Perú, lo que me parece correcto, pero nos han dicho también que es mucho mejor quedarnos aquí porque la situación en España es mucho peor y que hay españoles que quieren venir aquí. Me parece un disparate, en una situación así lo que quieres es estar con tu familia , o al menos lo más cerca posible, en un país que sabes que cuenta con los recursos para atenderte, sentirte respaldada por tu propio país, no aquí tirados y sin ninguna información», resalta.ç

Rechazo a los españoles

Andrea explica que su red de contactos es local, aunque se mantiene unida virtualmente a través de las redes a españoles que se encuentran en una situación similar. Precisamente por personas que están en una situación más complicada que la suya es por las que eleva la voz y ha comenzado a movilizarse. «Yo estoy en Lima , pero es que hay gente tirada por ahí a la que le está costando mucho trabajo encontrar un lugar para alquilar , algo que le va a pasar a muchos españoles cuando consigan llegar a Lima, porque la gente tiene miedo y no están acogiendo a españoles por miedo al coronavirus». A este respecto, la joven pozoalbense puntualiza que «escuché que la embajada iba a habilitar algún espacio, pero no sé si lo han hecho porque no tenemos información ». Además, aparece el miedo de tener que afrontar la enfermedad en un país con mucho menos recursos sanitarios.