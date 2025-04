Las vidas arrancadas por el Covid-19 en Córdoba

«EMILIA, esto del coronavirus nos va a venir largo: a la consulta no dejan de venir pacientes con problemas de respiración, bastantes de ellos de fuera de E spaña». Ése fue el comentario que Manuel Barragán , el médico del centro de salud de Levante Sur fallecido por el Covid-19 , a su mujer pocos días antes de entrar en la UCI del Hospital Reina Sofía , de la que ya no salió. «Estaba en la flor de la vida, como quien dice: se iba a jubilar pronto y teníamos todo preparado para irnos a vivir a Conquista , que es mi pueblo, y en el que ya nos habíamos hecho una casita», relata la viuda del doctor de 64 años que, el pasado 25 marzo, fue la primera víctima mortal de la pandemia del sector sanitario de Andalucía. ABC ha reconstruido sus últimos días a través des su círculo de amigos y familiar así como los de otros cordobeses que han muerto por el azote de la pandemia. Hasta la fecha, 30 personas de la provincia han perdido la vida.

Manuel Barragán, un médico de familia

¿Cómo se contagió este doctor natural de Aguilar de la Frontera que prestaba su servicios desde hacía más de una década en el centro de Atención Primaria anexo a la calle Sagunto? ¿Tenía patologías previas? Uno de los médicos que ha trabajado codo con codo con Barragán en los últimos años, Manuel Salcedo, asegura que no hay una conclusión clara para la primera pregunta: «Es verdad es que a nuestras consultas venía mucha gente, no paraban de entrar y de salir pacientes, pero Manolo pudo haber cogido el coronavirus en cualquier sitio en esas mismas semanas. Quién sabe», resume.

A la segunda cuestión responde la mujer del doctor Barragán : «Mi marido estaba sano, se tomaba solo una pastilla para la tensión, no tenía ninguna enfermedad. Murió el 25 de marzo y lo ingresaron en la UCI el día 20, cuando se lo llevaron de casa en una ambulancia y ya no volví a verlo. Hasta el día 13 estuvo trabajando y llevaba una semana o así quejándose de que andaba cansado, de que había perdido el apetito...», recuerda Emilia, que no pudo hablar con su esposo durante el tiempo que estuvo hospitalizado ni pudo asistir a su funeral. «Lo hemos enterrado en Conquista, donde nos íbamos a ir a vivir cuando se jubilara; tenemos muy buenos recuerdos del pueblo, ya que nos conocimos en la romería de allí», añade la mujer. «Dos familiares nuestros que viven en Conquista fueron al cementerio, pero yo no pude despedirlo», se apena.

El primer sanitario andaluz fallecido por Covid-19, Manuel Barragán, en la romería de San Gregorio de Conquista ABC

¿Cómo vivió el doctor Barragán la semana previa a su ingreso en el Reina Sofía? Al principio con incertidumbre porque no sabía qué era lo que causaba el malestar. «Cuando ya se quedó en casa vino el médico a hacerle la prueba del coronavirus : primero dio negativo y luego, a las horas, positivo. Tenía fiebre. No podía respirar bien. Hasta que se lo llevaron en la ambulancia el día 20: mi hija fue quien lo acompañó», indica Emilia.

El círculo laboral de Manuel coincide en que se trataba de un hombre excepcional. «No lo digo porque se haya muerto, es que era un compañero y un amigo de los que se encuentran pocos. Ahora me he hecho cargo de sus pacientes y no dejan de hablarme maravillas de él», comenta Manuel Salcedo. «Era un médico muy trabajador, muy buena persona», sintetiza el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán . «Coincidimos en Posadas hace décadas y allí la gente le sigue llamando ‘don Manuel’ al médico, porque dejó una huella muy profunda», puntualiza el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero.

Antonio Murillo, minero jubilado de Belmez

Carolina Polonio, de 80 años , está ingresada por coronavirus en el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco desde hace más de tres semanas y es ajena a la tragedia familiar. Su marido —Antonio Murillo, de 87 años y exmireno— falleció en la madrugada del 20 de marzo. Francisco , uno de sus dos hijos, lamenta que ni él ni el resto de sus familiares hayan podido despedirse de su padre. «Desde que lo ingresaron solo pude hablar con él por teléfono una vez, y porque le insistí a una enfermera y me hizo el favor», declara. Confinado en casa con su mujer, su hijo y la novia de éste, Francisco guarda cuarentena por haber estado en contacto sus padres contagiado. «Lo que no nos explicamos es por qué no nos hacen el test: lo hemos pedido pero no nos lo hacen, y yo he lavado a mi madre cuando tuvo los primeros síntomas antes de que la hospitalizaran, le he puesto la mascarilla... En fin», se extiende.

A pesar de su avanzada edad, Antonio y Carolina vivían solos. «No salían de casa casi nunca, pero aviaban: mi hermano y nos turnábamos para ir varias veces al día a verlos y ayudarles con las comidas y con la casa. Ellos llevaban 61 años casados. Nunca se habían separado... Hasta ahora », comenta. «Mi padre no tenía patología previa, es verdad que era muy mayor, pero no estaba enfermo. Mi madre sí: desde hace años arrastraba una neumonía que la obligaba a llevar el oxígeno y los aerosoles. Cayó enfermo por coronavirus uno y después el otro después de las pruebas que les hicieron. Con mi madre hablamos de vez en cuando por teléfono: ha pasado momentos muy malos, estuvo crítica, pero parece que ya se ha estabilizado; está mejorcita».

Manuel Osuna Ruiz, socialista de Lucena

De 75 años de edad, arqueólogo , director de varios museos durante su carrera profesional y veterano socialista lucentino, falleció el 29 de marzo. Fueron sus propias hijas quienes dieron a conocer a través de las redes sociales el fatal desenlace, tras dieciséis días luchando contra la enfermedad. Arqueólogo de profesión, Manuel Osuna regresó hace unos años a Lucena, su ciudad natal, tras vivir durante largo tiempo en Cuenca, donde dejó un grato recuerdo como director del Museo Arqueológico local, además de trabajar en las excavaciones de la ciudad celtibérica de Segóbriga y la ciudad romana de Ercávica.

En la ciudad conquense desempeñó el cargo de concejal en el mandato 1991-1995, cuando asumió la Concejalía de Cultura y Educación. Con posterioridad fue director del Museo Provincial de Huelva (entre 1997 y 2002). Manuel Osuna fue autor de varias publicaciones vinculadas a la historia y la arqueología de Cuenca y de una extensa nómina de artículos de investigación sobre los numerosos yacimientos arqueológicos a los que estuvo vinculado profesionalmente, así como sobre museografía moderna. Era miembro activo de la Agrupación del PSOE de Lucena desde su regreso a nuestra ciudad junto a su esposa, que también esta enferma por coronavirus, informa José María García.

Luis Ramón Benedé, aracelitano en Madrid

Luis Ramón Benedé, de 74 años de edad y jubilado de sus quehaceres empresariales, era el tesorero de la hermandad filial de la Virgen de Araceli en Madrid y un hombre vinculado al municipio de Lucena, donde disfrutaba desde hace años de sus vacaciones: poseía una vivienda familiar en Campo de Aras.

Su fallecimiento se producía el pasado fin de semana sábado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba , donde se encontraba ingresado desde unos días antes. Se encontraba en Lucena junto a su esposa tras volver de un viaje del Imserso a la costa levantina: al regreso comenzó a sentirse mal y acabó ingresado. Su esposa también esta enferma.

Natural de la localidad oscense de Sabiñánigo , Luis Ramón Benedé desarrolló toda su vida profesional en una multinacional alemana de metacrilatos en Madrid, aunque su contacto con Lucena, a la que le unían algunos lazos familiares. El presidente de la Filial madrileña de la corporación religiosa aracelitana, Fernando Zurita Huete, destaca que «en esta hermandad deja un vacío enorme como miembro de nuestra Junta de Gobierno: era una persona irreemplazable», asegura. «Estuve con él poco antes de que se fuera al viaje del Imserso, en un acto de la hermandad fuera de Madrid, y vi que estaba resfriado. Él le quitó importancia cuando le pregunté porque decía que le pasaba todos los años», informa José María García.

Tragedia en una residencia de Torrecampo

Un anciano de 96 años natural de la localidad de Torrecampo fallecía a cuenta del Covid-19 tras estar ingresado en el Hospital Valle de los Pedroches. Con patologías previas, esta víctima mortal se encontraba interno en la Residencia Municipal de Torrecampo. El hombre ingresó en el centro hospitalario pozoalbense el pasado 15 de marzo. El origen del contagio de coronavirus podría estar en la visita de un familiar procedente de una de las zonas de riesgo de esta crisis sanitaria. «Es verdad que era una persona muy mayor, que estaba malito, pero esto lo ha acelerado todo. Tenía nueve hijos , y casi todos viven fuera de la comarca desde hace muchos años», explicaba una vecina de la localidad, que quedó conmocionada por la noticia informa Julia López.