Ángel Herrador, delegado de Empleo: «El impacto en la economía de Córdoba es severo, pero no hay despidos»

La economía es, después de la salud pública, la más perjudicada por la crisis del coronavirus . Tras el estado de alarma, las solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se han disparado y el delegado de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador , habla sobre ello.

¿Cómo está sacudiendo ya la crisis del coronavirus a la economía cordobesa?

No ha acabado el mes y no tenemos aún datos de desempleados u otros. Pero se puede ver en la avalancha de ERTE que están entrando en los registros de la Consejería de Empleo y de la Delegación, que son muy numerosos. A día de hoy [por ayer], se han registrado en la provincia 3.248 solicitudes de ERTE . Y por lo tanto, el impacto es severo y grave, ya que estamos hablando de que se está dando una parálisis en un enorme número de empresas. Y si a esto se suma que Córdoba es una economía muy centrada en los servicios, la repercusión es aún mayor..

¿Cómo valora ese dato de que se hayan presentado 3.248 solicitudes de ERTE y que seamos la cuarta provincia andaluza con mayor número?

El elevado número de ERTE presentados lo valoro por el lado positivo en el sentido de que es mucho mejor que un ERE. Lo primero es una suspensión del contrato de trabajo y no una extinción. No se están produciendo despidos . Hay expectativas de que, una vez cese el estado de alarma, todas estas actividades se reanuden. El problema es ver qué nivel de demanda hay cuando se reanude la actividad . Además, el empresario que se acoja al ERTE, siempre que sea por causa de fuerza mayor, tiene exenciones de las cotizaciones del cien por cien o el 75%.

«Llamo a la responsabilidad: espero que no metan como fuerza mayor los ERTE que son por causas organizativas»

¿Cómo afronta la delegación que dirige la tramitación de esta avalancha de ERTE?

Hay un servicio específico de la tramitación de los ERTE , porque no es una figura nueva: el de Administración Laboral. Dicho servicio tiene una plantilla de nueve técnicos superiores. Cuando vimos que el número de solicitudes avanzaba a pasos agigantados, lo que hicimos fue dedicar técnicos de otros servicios de la Delegación a tramitar los ERTE. A día de hoy, hay técnicos de los servicios de Empleo y de Economía dedicados también a este proceso . Entre el 60% y el 70% de nuestros titulados superiores está con esa tarea.

¿La mayoría de estos ERTE, a la espera de los datos detallados, se están presentando por causas de fuerza mayor, que incluye exenciones en las cotizaciones para las empresas, pero también el compromiso de que mantengan el empleo durante seis meses cuando reanuden la actividad?

La mayoría están siendo por fuerza mayor . Ahora bien, la labor de nuestros técnicos es muy importante en el estudio de las solicitudes, porque el decreto establece cinco días para la resolución. Y si en esos cinco días no se resuelve, el silencio es positivo. Para evitar a quienes quieren colarnos expedientes de fuerza mayor cuando no lo son. nuestros técnicos están examinando todas las solicitudes dudosas para evitar concesiones a quienes no les corresponden. Hago un llamamiento a la responsabilidad en los ERTE . Que no nos quieran meter como causa de fuerza mayor aquellos que lo son por causas organizativas o técnicas.