Luis Alonso Echagüe, psicólogo: «El miedo es imprescindible para sobrevivir»

En medio del huracán , escuchemos a los que saben . Luis Alonso Echagüe es enfermero y psicólogo . Trabajó durante años en la unidad de cuidados intensivos y hoy dirige una clínica de salud mental donde alumbra a cientos de pacientes a salir de la penumbra en que se encuentran. Pero, ¿cómo enfrentarse con una catástrofe sin precedentes? ¿Cómo neutralizar el pánico al coronavirus? Sus reflexiones sobre la respuesta humana en situaciones extremas no son convencionales. Veamos.

¿La peor pandemia es la del miedo?

El miedo es la única emoción que existe . El miedo y todo lo que va ligado a la supervivencia. La alegría no deja de ser la ausencia crónica de miedo.

¿El amor no existe?

El amor es la ausencia prolongada del miedo a perder a alguien querido . Cuando tengo la seguridad de que no voy a perder a alguien, puedo optar a amarlo. El amor no es necesario para sobrevivir. La emoción tiene más que ver con la supervivencia.

Y el miedo es necesario para sobrevivir.

Es imprescindible. Si no identificamos el miedo, la supervivencia está comprometida. Si no me da miedo el depredador que me puede devorar, voy a morir.

Y el miedo al coronavirus es útil.

Muy útil . Hace años se salió a Las Ramblas de Barcelona con una pancarta que decía: «No tengo miedo». Eso es un error. Tienes que tener miedo porque te permite estar alerta.

O sea, usted no receta ninguna vacuna contra el pánico.

El miedo es adaptativo ; el pánico es una huida. Es lo que no hay que tener en estos momentos. Miedo sí.

¿Y cuál es su vacuna del pánico?

Cuando entras en pánico ya vas tarde . Eres un animal. La parte racional ya la has perdido.

Y cuando usted tiene un paciente en estado de pánico, ¿cómo lo ayuda?

Le enseño a identificar que el pánico no le va ayudar a adaptarse a la vida que quiere. El miedo sí. También te va a enseñar cuál es el origen del error. El miedo es una consecuencia y hay que buscar la causa.

Los síntomas del coronavirus son tos, fiebre y fatiga. ¿Cuáles son los del pánico?

En la sintomatología cardíaca serían las palpitaciones y la taquicardia. En la respiratoria, la hiperventilación. En la digestiva, la diarrea. Cada persona lo somatiza en un órgano.

Luis Alonso Echagüe (Cádiz, 1970) llegó a la enfermería y a la psicología espoleado por dos tragedias personales . A la primera llegó por un dramático accidente de autobús en Los Villares que segó la vida de cuatro niños y un profesor. Era octubre de 1981 y viajaba con solo 12 años en el interior del vehículo siniestrado. En la psicología se enroló para buscar respuestas al suicidio de un amigo. En ambos casos, le animó un deseo humanitario de prestar ayuda. Su primer trabajo como enfermero fue en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Luego se integró en el Grupo Pascual y, más tarde, recaló en el Infanta Margarita de Cabra, donde se desempeñó durante ocho años, gran parte de ellos en la UCI. Desde hace 14 años, ejerce de psicólogo.

¿Cómo se supera el aislamiento?

La palabra «supera» no está bien encajada. Es como meter una pieza cuadrada en un molde circular. No hay que superar nada.

¿Qué palabra usaría usted?

Soy muy de Darwin . Él decía que las especies que sobreviven son las que se «adaptan» a los nuevos contextos.

¿Y estamos preparados para adaptarnos a un cambio tan radical?

Me inquieta más si nos vamos a adaptar a la vida que viene. ¿Vamos a aprender algo de esto? ¿O dentro de seis meses volveremos a lo mismo? Adaptarnos es hacer caso a las instrucciones que nos están dando las autoridades sanitarias. Eso es inteligente. Es darwinista. Adaptarte al contexto nuevo.

¿La pandemia nos llevará a un mundo más solidario o más desconfiado?

Ojalá fuera más solidario . Pero tengo serias dudas. Hay gente que se salta las reglas; que piensa que el colectivo no existe.

¿El coronavirus llenará el diván de los psicólogos?

Mi experiencia me dice que sí . Desgraciadamente la psicología no está ligada a la sanidad pública, sino a la privada. Y hay que pagarla. Y no sé quien va a tener para pagarla.

¿Las mentales son las enfermedades del mundo desarrollado?

Según las estadísticas que leo, el nivel de incidencia en países subdesarrollados es menor, el nivel de consumo de fármacos es menor, los niveles de prevalencia son menores. Puede estar ligado. A día de hoy, la ciencia dice que sí.

Quien necesita imperiosamente comer no se deprime.

Quien necesita comer no abandona el rol que desempeña. El campesino en África que puede estar d eprimido tiene que sacar a su ganado . Si no lo saca, no va a comer . Cuando a ti te ponen una etiqueta que dice «tú estás deprimido», te van a mandar un fármaco y vas a dejar de interpretar un rol: ir a trabajar, salir con los amigos, ir al gimnasio. Eso hace mucho daño. En África no ocurre. No hay un abandono del rol.

¿Todo está en los genes?

Hay estudios de padres e hijos donde hay enfermedades que tienen claramente un componente hereditario . En otras no hay tantas evidencias y, en ocasiones, al paciente le puede servir para parapetarse y no querer trabajar. Como a mi abuela le pasó y a mi madre le pasó, yo estoy condenado a esto. Y yo le digo: «Demuéstramelo». En un porcentaje, aquí viene la gente a que le ayude. En otro, no.

¿Y a qué viene entonces?

Por ejemplo, a justificar que está yendo al psicólogo . Así su padre y su pareja los deja en paz.

¿Y quién ayuda al psicólogo?

Otros. Yo tengo pacientes psicólogos .

El psicólogo Luis Alonso Echagüe en su consulta VALERIO MERINO «Quien esté sano que levante la mano» ¿Por qué vamos al psicólogo? Una mayoría a pedir ayuda . La necesitamos en algo que no podemos resolver solos. ¿El desorden mental tiene arreglo? No es necesario . Un psicólogo siente que ha hecho un buen trabajo cuando el paciente dice: «A pesar de mis miedos y de mis fobias, ahora tengo la vida que quiero». ¿Cuál es la enfermedad de nuestro tiempo? Yo diría que es la ansiedad . La depresión es el agotamiento de haberse resistido a la ansiedad. Es una consecuencia. ¿La palabra cura? Yo a un paciente nunca le digo: «Te voy a curar» . Es irrespetuoso con él. ¿Es partidario de los fármacos? En ocasiones , ayuda muchísimo. He leído en su web lo siguiente: alcoholismo, angustia, anorexia, ansiedad, ludopatía, violencia, depresión, esquizofrenia, fobia, histeria y así hasta 45 dolencias distintas. Menuda ruina de planeta. Una persona tiene derecho a leer una palabra y que se sienta identificado, con lo cual le estamos dando la opción a que se deje ayudar . El problema de la ayuda no es que haya buenos profesionales: es que l a persona quiera dejarse ayudar . Que esa persona sepa que lo que le pasa no es tan exclusivo como para que no tenga ayuda. ¿Queda alguien sano en el mundo? Según a lo que llamemos salud. ¿Quién está sano? ¿A quién no le pasa nada? Que levante la mano . Yo, por supuesto, no la levantaría. Para el ser humano, ¿qué es más letal: la enfermedad o la incertidumbre? La incertidumbre. Sin lugar a dudas. Lo que la gente es capaz de elaborar, no lo elabora la realidad. El pensamiento puede ser más dañino que la realidad que vivimos. ¿Por qué generamos pensamientos negativos? Generamos pensamientos anticipatorios porque nuestro cerebro está diseñado para eso. Para generar incertidumbre; para preservar la supervivencia. No podemos cambiar que un pensamiento anticipatorio nos haga sentir mal, porque nos está advirtiendo de algo.