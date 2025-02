Una caída del 70% en las reservas de guarderías y aboca al cierre de docenas de centros en Córdoba

Si hay padres de alumnos de Primaria y de Secundaria que no las tienen todas consigo a la hora de llevar a sus hijos al colegio este curso, qué no les estará pasando por la cabeza a las familias cuyos hijos tengan uno o dos años y estén pensando -o no- en matricularlos en una guardería, donde la puesta en marcha de medidas de higiene y de distancia social contra el coronavirus es una misión complejísima. En vista de las circunstancias, la opción que se impone entre muchos progenitores es prescindir de este servicio socioeducativo y buscar otras fórmulas para compatibilizar las obligaciones labores y las tareas domésticas con el cuidado a los más pequeños de la casa. Porque al miedo al Covid-19 en la guardería se suman algunos factores más en contra de este nivel educativo no obligatorio: la pandemia ha dejado a muchas personas sin trabajo de un día para otro y quienes lo conservan temen perderlo o han visto su nómina mermada por recortes o por expedientes de regulación de empleo temporales; además, quien se ha visto sin un lugar al que ir a ganarse la vida cada día se encuentra con un tiempo que antes no tenía para atender a sus hijos de más corta edad.

¿Y cuál es el resultado de este conjunto de factores? Que las guarderías están pasando por una crisis aguda que amenaza la supervivencia de muchas de ellas de un modo serio. La delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso (Ciudadanos), señaló ayer a ABC que su departamento es consciente de este problema, si bien no hay por el momento datos oficiales concluyentes acerca del descenso de la demanda de plazas de guarderías.

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que agrupa a las instituciones escolares privadas, dispone de una estimación del daño que el coronavirus ha causado en su actividad. La vocal de Infantil de esta organización en Córdoba es Dolores Cano , y resume la situación con las siguientes declaraciones: «Muchas guarderías están condenadas al cierre porque las reservas de plazas han caído de una manera tremenda», indica Cano, que cifra en un 70 por ciento la bajada de reservas de plazas en la provincia. Los datos que maneja CECE reflejan la foto fija del sector, pues la institución agrupa en Córdoba a 90 guarderías de titularidad privada pero que se encuentran adheridas al sistema público , cuyos recursos propios en este campo son mucho más limitados.

Niños de nuevo ingreso

El termómetro de la crisis la dan las matrículas de niños de nuevo ingreso , que son las que se han desplomado desde el estado de alarma decretado en marzo y que acabó el 21 de junio. El periodo de inscripción en las guarderías para el curso siguiente se produce habitualmente en el mayo anterior , pero en esta ocasión el plazo se fue a junio habida cuenta de las circunstancias excepcionales. Mas de poco sirvió la flexibilización del periodo de reserva de puesto, porque apenas llegó al 30 por ciento del promedio de las temporadas precedentes. «Todo ha sido distinto en la renovación de los puestos, esto es, en los casos en los que no se trata de niños nuevos sino de aquellos que ya han estado con nosotros y que vuelven a partir de septiembre: aquí la caída ha sido menor», subraya la vocal de Infantil de CECE. « Puede ser que todo repunte en septiembre , cuando se abrirá otra convocatoria para la inscripción de niños en nuestros centros, pero la verdad es que nos sorprendería», agregó Dolores Cano. «Así hay muchas guarderías, decenas, que no podrán sobrevivir y tendrán que cerrar», lamentó, «porque no llenan las dos aulas por centro».

CECE ha hecho un análisis de en qué zonas de la ciudad está reduciendo más la reserva de plazas de guarderías: en los barrios en los que más se está notando el desplome es en Arroyo del Moro -algo lógico al tratarse de un enclave con una población infantil muy elevada-, así como en El Brillante y en el distrito de Levante . Donde más desapercibido está pasando esta crisis es en las zonas con un nivel de renta más bajo, como el Distrito Sur o Las Moreras . ¿Por qué? Porque en esas áreas urbanas la Junta de Andalucía subvenciona al cien por cien a las familias los servicios de cuidado y educación de los menores de más corta edad.

Caída en la demografía

¿Es el coronavirus el único causante de la más que delicada tesitura en la que se encuentran las guarderías? No. Hay dos factores más de peso. El primero es demográfico y se resume en la tendencia a la baja del número de nacimientos . El segundo es la incertidumbre que introduce el retraso en las ayudas de la Junta de Andalucía a estos centros de atención infantil. Cuando llegó el confinamiento y con él la suspensión de la actividad escolar, la Consejería de Educación se comprometió con estas instituciones a a bonarles el 65 por ciento del coste de cada plaza de niño matriculado para atenuar el golpe económico de la pandemia. Las guarderías, tan y como asegura CECE, han cobrado ya el primero de los dos montantes en los que la Junta dividió estos fondos, pero no el segundo. «Con lo que seguir con las puertas abiertas es cada vez más complicado», concluye Dolores Cano.

Noticias relacionadas Guarderías ante el coronavirus: Oxígeno de la Junta con ayudas para evitar un cierre masivo en Córdoba