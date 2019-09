Seguir Yolanda Almagro Córdoba Actualizado: 30/09/2019 11:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soy cordobita, y ello significa amar a Córdoba por encima de casi todas las cosas y llevarla a gala como un clavel en la solapa ante propios y extraños. Estoy sentada en un banco de la plaza de Jerónimo Páez y acabo de salir de visitar gratis los restos enjaulados por el mal gusto de años, de lo que para mí es una pésima gestión y explotación de la riqueza patrimonial de Córdoba. Esa que tanto trabajo crearía para nuestros hijos que tan oxforizados están entre un contínuo ir y venir a estudiar inglés fuera, aceptando resignados la desertificación laboral y poblacional de nuestra ciudad.

Y viajando del presente urbanístico atascado de nuestro ayuntamiento, que atrofia el músculo de la valentía y creatividad de nuestros empresarios hoteleros y hosteleros, sufridores de la grasa administrativa en la que desaparece la iniciativa privada que encamina el capital generador de empleo a otras latitudes cercanas, viajo , como digo, al pasado y me acuerdo de la Córdoba que devastada por las guerras civiles, fue elevada por el emperador Augusto al status de Colonia Patricia, el mayor rango que una ciudad romana podía ostentar. Fue un gran líder, cómo Augusto, el que llevado de su amor a la ciudad, comenzó un proceso de embellecimiento, monumentalización, de mejora de las infraestructuras y de su arquitectura civil, que llevó a la ciudad a su máximo esplendor, cómo lo demuestra la cavea de 124,23 metros de diámetro de este teatro que ahora contemplo, el mayor de Hispania y el segundo más grande del Imperio Romano.

Y mi corazón de cordobita sufre al ver cómo se encorsetó el graderío que está a mi frente, cómo se nos cae a trozos el Museo Arqueológico situado en el Palacio de los Páez o cómo a mi espalda otra cadena de hoteles se marcha con su inversión y sus puestos de trabajo de la Casa de los Burgos debido a la telaraña administrativa. Además he pedido comer a las 4 y el camarero me ha mandado a Málaga.

Y es que claro, el gobierno anterior se dedicó a plantar árboles, ojalá hubieran sido muchos más, y cambiar el nombre de las calles, y el actual, de momento, tiene que negociar cada intención y se centra en multiplicar los puestos de gerentes, asesores, directores, coordinadores... más grasa administrativa que engorda el elefante de las corporaciones, mientras los famélicos autónomos y los resignados ciudadanos se preguntan en qué gastar una futura reducción del 3% de un recibo del IBI de 200 euros. No es que todo el problema esté en quiénes están gestionando nuestro ayuntamiento, que por desgracia no suelen provenir de una exitosa carrera profesional o empresarial que los lleve a a aplicar su experiencia a las res pública, salvo contadas excepciones. Les supongo buena intención, pero muchas veces se estampan también con el lobby técnico funcionarial en el que no entra oxígeno desde hace años.

Octavio Augusto nombró a Córdoba capital de la Bética e hizo resurgir el comercio con su puerto, al que tanta alergia han tenido anteriores gobiernos, y que floreciera la actividad cultural con sus foros y teatros haciendo que los cordobeses del s.I d.c se sintieran orgullosos de su ciudad. Un acto volitivo o del querer puso en marcha una ciudad, destruida por las guerras cesarianas y pompeyanas, poniendo a la administración a resolver los problemas de los ciudadanos y no a crearselos.

Qué suerte tuvimos con Augusto!¿Se volverá a repetir?