Libre directo Córdoba y sus vecinos Al turista hay que darle la bienvenida y no cobrarle por venir

Seguir Juan José Primo Jurado Córdoba Actualizado: 31/03/2019 09:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los vecinos del centro histórico de Córdoba, propietarios de negocios, residentes y usuarios, llevan alzando la voz desde hace unas semanas contra la escasa y deficiente iluminación de las calles comerciales. Tienen totalmente la razón, tal y como expliqué en mi artículo «Pocas luces» (10 de marzo). Incido hoy en lo obvia y mayoritaria que es la queja, pues cualquiera que pase por aquella penumbra les dará la razón y todos hemos visto cómo la participación en las acciones de protesta ha sido muy numerosa. Tienen además el aroma de la espontaneidad y la apoliticidad. Cualquier cordobés de bien estará de acuerdo con ellos y les deseamos éxito en sus reivindicaciones ante el Ayuntamiento.

No es el caso de otras asociaciones de vecinos que protestan contra una supuesta saturación de actividades de ocio en el casco histórico, ocupación de las calles para eventos culturales, deportivos o religiosos y demonizan el turismo. Sin duda alguna pretenden patrimonializar lo que es de todos los cordobeses, como son la Ribera, la Judería y el entorno de la Mezquita-Catedral. A lo mejor les gustaría que volviesen los tiempos, no muy lejanos, en que esa zona, al caer la noche, quedaba oscura, lejana, sola y peligrosa para cualquier cordobés que volviese a su casa o turista que osara deambular por ella.

Mi reflexión alcanza también al tipo de representatividad que tienen esas asociaciones de vecinos. ¿Qué tanto por ciento de los vecinos de los barrios están apuntados a ellas? ¿Y qué parte de defensa de intereses de determinadas opciones partidistas laten en sus exigencias? Cuando la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara proclama que es indispensable cobrar un impuesto especial al turista que visita Córdoba y pronto proteste —porque lo hará— por la carrera oficial de la Semana Santa en torno a la Mezquita-Catedral, ¿está hablando en nombre de la mayoría de los vecinos cordobeses o está haciendo seguidismo de las estrategias de determinadas fuerzas políticas?

Desde luego que no lo haga en mi nombre. Al turista lo que hay que hacer es darle la bienvenida y no cobrarle por venir. Ya le cobrarán bien los servicios y negocios que use y éstos tributarán a las arcas municipales con sus correspondientes impuestos. Y la Semana Santa es una actividad emblemática para Córdoba a la que es preciso cuidar, aplicarle seguridad y las normativas previstas, pero nunca ponerle trabas fuera de ellas. Por eso, dudo de la representatividad del «movimiento vecinal» en Córdoba para ahondar en temas de tanto calado. El ciudadano vota a su alcalde, el trabajador se puede afiliar a un sindicato que lo representa y el empresario a las asociaciones empresariales, pero un vecino no tiene por qué estar en una asociación de vecinos… y de hecho la gran mayoría no lo estamos.

Córdoba tiene un problema con el peso político que se le da a ese denominado movimiento ciudadano o vecinal. Lejos de defender aspectos que afectan de verdad a los vecinos, como quienes reclaman iluminación para el centro de Córdoba o aparcamientos para los residentes en el entorno de la Mezquita-Catedral, aquellos juegan a pontificar sobre asuntos que afectan a la ciudad entera, pretendiendo imponer sus criterios a las administraciones públicas y a los partidos políticos o, en no pocas ocasiones, ser correa de transmisión de algunos de estos.

En una ciudad donde todos opinamos, se discute por cualquier detalle y no se termina de tener el concepto de ciudad, sino más bien una Córdoba como suma de barrios, el «movimiento vecinal» se mueve como pez en el agua. Ningún alcalde ha osado cuestionar su representatividad, ni recordarles los verdaderos asuntos y temas donde deben intervenir y opinar. Sin duda la mayor culpable de esta situación es la izquierda que la creó y fomentó por intereses políticos. Pero tampoco la derecha, cuando ha gobernado, ha hecho mucho por corregirla, más bien la aceptó y entró en el sistema, buscando crear asociaciones vecinales afines.

Con esta realidad no es de extrañar que a algunos se les llene la boca hablando de «democracia participativa», como en su día a otros se les llenaba hablando de «democracia popular» o «democracia orgánica»… cuando la verdadera democracia no tiene apellido.