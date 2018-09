INVESTIGACIÓN Córdoba se parece más a La Rioja que a Sevilla, según los genes Un estudio dice que los grupos con ancestros comunes se distribuyen de norte a sur

¿Usted cree que es más parecido a un extremeño que a un riojano? Pues no, genéticamente no. Tendemos a creer que los grupos de poblaciones se parecen más entre sí en función de fronteras lingüísticas, geográficas, políticas o de cualquier otra línea que el ser humano sea capaz de trazar sobre un mapa. Y seguramente sea así. Los perfiles culturales y sociales son diferentes según los territorios y costumbres, pero desde un punto de vista puramente biológico los parecidos entre grupos de personas no tienen nada que ver con aquellas fronteras y límites artificiales. Al menos, no en la Península Ibérica.

Así lo demuestra un sorprendente estudio genético publicado en marzo de este año por varios autores de las universidades de Oxford y Santiago de Compostela, titulado «Patrones de diferenciación genética y huellas de las migraciones históricas en la Península Ibérica». Para elaborar el análisis se usaron los genotipos de 1.413 individuos de todas las regiones de España, obtenidos de varias fuentes. Y los resultados demuestran, entre otras cosas, que los cordobeses nos parecemos más a los riojanos que a los sevillanos.

El estudio de las diferencias genéticas ha revelado que en la Península Ibérica existen seis grandes grupos con ancestros comunes. Y no tienen mucho que ver, salvo excepciones, con las fronteras geográficas o culturales. En vez de eso, los grupos se articulan en dirección norte-sur; dentro de esas bandas, los individuos analizados han demostrado tener más parecido genético entre sí que con otros grupos adyacentes.

Córdoba se encuentra enclavada en el grupo Central, que abarca, aproximadamente, desde las provincias castellanoleonesas de Soria y Burgos, La Rioja, casi toda Castilla La Mancha y Murcia y toda Andalucía Oriental. Dentro de esa franja, tenemos más parecido genético que con los demás grupos.

Andalucía Occidental (Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga), por el contrario, se encuentra dentro del grupo llamado Oeste, que también incluye el resto de Castilla y León, Asturias, partes de Cantabria y Castilla La Mancha y toda Extremadura.

Los otros grupos son el gallego, que comparte similitudes con las personas estudiadas en Portugal; el vasco, muy focalizado; el de Aragón-Valencia; y el de Cataluña, que incluye Baleares. Es decir, las comunidades con presencia de nacionalismos ofrecen mayores similitudes genéticas entre sí que con los demás grupos. Es tentador extraer conclusiones políticas de esos datos (de hecho, ya se ha hecho antes con el llamado «gen vasco»), si no fuera por dos razones. En primer lugar, porque el estudio se centra más en las similitudes dentro de un grupos que en las diferencias con los demás; todos en la Península Ibérica seguimos siendo, en el fondo, muy parecidos. Pero sobre todo, porque cada vez que la Humanidad ha hecho política apoyándose en las diferencias raciales o genéticas, los resultados han sido desastrosos. Y no hace falta poner ejemplos.

La explicación en la Reconquista

¿Cómo se explica que los grupos de ancestros comunes tengan un recorrido de norte a sur? Los autores del estudio sugieren una explicación, que se apoya en datos históricos. Esa distribución respondería a las migraciones ocurridas al paso de la Reconquista, que se hizo siguiendo ese eje. La repoblación del país se hizo conforme avanzaban desde el Norte las tropas cristianas durante un largo periodo de al menos cinco siglos. Así, los autores concluyen que «parece que la estructura de población actual en España es compartida con los movimientos de población en ese periodo clave».