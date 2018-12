CÓRDOBA CF Así fue Córdoba en 2018: el Córdoba CF, en la montaña rusa El equipo logró una salvación histórica en Segunda tras levantar 13 puntos de distancia, pero acaba el año sumido en otra crisis económica, venta fallida y en zona de descenso

Javier Gómez

El Córdoba se subió en 2018 a la montaña rusa. El primer semestre estuvo cargado de ilusión por la escenificación del cambio de propiedad y la reacción deportiva, pero la segunda mitad del año marcó la misma depresión del equipo, institucional y económica del pasado más reciente. El conjunto blanquiverde firmó una salvación histórica. Quedará grabada para siempre en la memoria del cordobesismo por haber conseguido levantar 13 puntos de desventaja en solo 15 partidos. Lo nunca visto en el fútbol profesional. Sin embargo, todo se torció desde julio. El coste la permanencia del curso pasado comenzó a pagarse en verano. Con el límite salarial superado, todo han sido problemas: para configurar la plantilla, con los entrenadores y sobre todo con la situación clasificatoria del equipo. El club vuelve a estar a una posición de inestabilidad muy preocupante.

Enero comenzó con mucha intensidad en los despachos. La compraventa del Córdoba se certificó formalmente el día 19, después de que hubiera un amago de romperse las negociaciones, ya rubricadas en documentos privados, el 10 de enero. Carlos González (Azaveco) vendió las acciones a Jesús León (Aglomerados Córdoba), que llegó acompañado por Luis Oliver como director general deportivo y todo su equipo de trabajo.A partir de ahí comenzó la revolución de la plantilla. Llegó José Antonio Reyes como fichaje estrella y acompañado por otra decena de refuerzos más.

Sin embargo, la reacción tardó en llegar. Por eso, Jorge Romero fue fulminado en el banquillo en febrero tras encajar un rotundo 5-1 en Tenerife. Llegó José Ramón Sandoval al vestuario. El nuevo técnico impregnó optimismo. El equipo cogió tono físico y empezó la remontada histórica. El punto de inflexión lo marcó una victoria ante el Valladolid. El Córdoba perdía por 0-1 y el rival tuvo un penalti a favor. Kieszek lo detuvo y en la acción siguiente los pucelanos se quedaron con diez. El conjunto cordobesista ganó 2-1 y empezó a escalar.

Marzo confirmó que el milagro de la permanencia era posible. El equipo ganó de forma consecutiva a Alcorcón, Lugo y Nástic para meterse de lleno en una pelea que confirmó el empate ante el Oviedo. Tenía vida y el equipo estaba dispuesto a luchar hasta el último segundo. En abril, el Córdoba salía a entradas agotadas por cada partido que disputaba en casa. Eso convirtió El Arcángel en un fortín. De hecho, los triunfos ante Lorca y Sevilla Atlético en primavera acortaron la distancia con la salvación a cotas sorprendentes solo un mes y medio antes. El sueño era posible.

Con todo, dos derrotas seguidas frente a Cultural Leonesa y el líder Huesca frenaron la euforia a falta de cuatro jornadas. Sin embargo, el talento de Reyes, los goles de Sergi Guardiola y la aportación puntual de Aythami Artiles fueron los últimos motores de un equipo que estaba lanzado. Tuvo que firmar cuatro victorias consecutivas en los últimos cuatro partidos para sellar la permanencia en Segunda, que quedó sentenciada en la última jornada con una victoria ante el Sporting. Parecía el fin de una época de sin sabores y el inicio de un futuro mejor.

Una sensación que estuvo muy lejos de la realidad. El segundo semestre de 2018 ha sido nefasto para el Córdoba. El club decidió que no renovaba a Sandoval, a pesar del éxito de la salvación. León apostó por Francisco Rodríguez para el banquillo. Sin embargo, el peor momento no fue lo deportivo, sino lo institucional. León había comprado el club a González por 9,5 millones. Abonó un millón en diciembre y otro en enero. Tenía el primer pago aplazado para el 1 de julio por 2,5 millones. No pudo afrontar ese abono en tiempo y fuerte. Eso abrió una fuerte crisis institucional que todavía dura. León consiguió abonar esa cantidad en plazos durante todo julio (un millón, otro millón y medio millón). Con ello, evitó que el club volviera a manos del antiguo propietario.

Sin embargo, se rompió la relación con Oliver y su grupo de trabajo. Los fulminó a mediados de julio. Con ello, el proyecto deportivo perdió a su gran valedor. Además, los problemas económicos, además del impago a González, arrinconaron al club. El equipo sobrepasó el límite salarial y LaLiga le impidió fichar. Un perjuicio brutal para construir la plantilla.

Francisco Rodríguez puso como límite para que llegaran refuerzos el primer día de agosto. Los fichajes no llegaron y el técnico se marchó. Alcanzó un acuerdo con el club para abandonar el banquillo. En esta situación, León tiró de Sandoval en agosto como escudo para capear la crisis con una decisión de buena acogida popular. El Córdoba, con solo 13 profesionales, no estaba preparado para competir. Por eso, LaLiga le abrió el grifo con condiciones restrictivas: solo jugadores sub 23 o con el salario mínimo profesional. Así empezó a fichar en la segunda mitad de agosto y con la Segunda empezada.

El Córdoba pasó septiembre en medio de una crisis de resultados tremenda en el inicio de temporada. Era el pago por hacer la pretemporada en plena competición. El conjunto blanquiverde solo ha pasado una jornada fuera del descenso desde que comenzó la temporada. Fue la primera. En la segunda cayó a la zona roja y todavía no ha salido. De hecho, ha sido colista en cinco semanas.

El equipo solo ha conseguido dos victorias. La primera no llegó hasta la octava jornada. El primer partido de octubre. Venció al Almería. Luego no ha vuelto a ganar hasta la remontada que protagonizó ante el Extremadura ya en el primer duelo de noviembre. La derrota frente al Cádiz del 18 de noviembre provocó la destitución de Sandoval. Ahora, Curro Torres lleva el timón del Córdoba. Diciembre empezó con el impago del traspaso de Jaime Romero a Osasuna. Y sigue sin victorias. ABC destapó la venta fallida del equipo al grupo ucraniano Devetia Limited dejando a León en una situación muy complicada que revela su deseo de abandonar el proyecto. Pero enero llega cargado de exigencias: plantilla, pagos a González y Junta General de Accionistas. Una montaña rusa.