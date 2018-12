POLÍTICA Así fue Córdoba en 2018: cénit y ocaso de la izquierda Ambrosio salda el año con los «logros» de cambiar el nombre a trece calles y un dictamen sobre la Mezquita vapuleado por los historiades; PSOE e IU se dieron un batacazo histórico el 2-D

Si la izquierda cordobesa puede presumir de algo es de haber puesto la pica en Cruz Conde. Tras un larguísimo proceso, el Ayuntamiento de Córdoba, con los únicos votos del cogobierno (PSOE e IU) más los socios de investidura (Ganemos), modificó la denominación de trece calles de la ciudad que habían pasado el corte de los sucesivos ayuntamiento democráticos. Si la izquieda tiene pesadillas, ha sido por el resultado de las elecciones autonómicas que anuncian unas locales de mayo nuevas. El PSOE ganó de la forma más agria, con una abstención disparada, que lo saca de la Junta si fructifica el pacto entre populares y Ciudadanos con la irrupción de Vox, que consiguió su primer escaño por Córdoba. Para acabar de redondear el drama para los partidos progresistas, la crisis del PSOE arrastró a Podemos e IU ante la posibilidad cierta de que acabase apuntalando un nuevo Gobierno socialista en Andalucía. La Junta se asoma por primera vez a un presidente que no tiene carné del PSOE, cosa que no ha ocurrido nunca desde que la institución existe.

Las políticas identitarias de izquierda han llevado la aparición de irredentos identitarios de derechas. Bienvenidos al club de los territorios europeos -Andalucía, aunque a veces no lo parezca, es Europa- que tienen partidos que prometen más nación frente a las fronteras abiertas, más disciplina en los social. No hay que ser un lince para avertiguar que ha funcionado la inexorable ley del péndulo. Años de reclamaciones laicas sobre la Mezquita-Catedral han acabado con la irrupción de un partido que entiende como vector las raíces cristianas de Europa. Que obligan además a los airados a tomar posturas cada vez más duras igual que el PSOE tomó la senda de parecer lo que no era -un remedo de IU y sus discípulos- para acabar emparedado y con Susana Díaz, su líder más a la derecha, quemada.

El informe Mayor Zaragoza sobre la Mezquita-Catedral generó mucho ruido y pocas nueces. Casi a la misma vez que se reclamaba la propiedad pública, se reconocía que tenía que ser el Estado quien ejerciese la acción para reclamarla. La respuesta gubernamental no pudo ser distinta a la expresada. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajó a la Santa Sede para plantear un escenario de negociación. Las últimas noticias sobre la materia aseguran que la Conferencia Episcopal y el Gobierno van a abrir un proceso de negociación para crear un estatuto especial sobre las catedrales. Que no es lo mismo, exactamente, que reclamar la propiedad. A lo sumo, se aspira a una influencia directa en la gestión.

Ambrosio, el primer día del cercanías - V.M.

La ascensión de Carmen Calvo fue noticia por sí misma tras la moción de censura de Pedro Sánchez que acabó con el mandato de Mariano Rajoy. Se trata del cargo de más relevancia ostentado por un socialista cordobés que se realizó, empero, con nulo apoyo del partido en la provincia que es fundamentalmente susanista, o al menos lo era hasta la noche electoral del dos de diciembre. Calvo acabó por dar el puntillazo a la dirección provincial abogando por Luis Planas, que pasó las de caín por tener la osadía de enfrentarse a Susana Díaz, para la cartera de Agricultura. Hasta la Subdelegación del Gobierno fue una cosa sanchista apoyando a Rafi Valenzuela que había dejado la concejalía por diferencias manifiestas con el anterior portavoz, Juan Pablo Durán.

En el PP, José Antonio Nieto dejó la secretaría de estado de Seguridad tras un convulsísimo mandato que incluyó la gestión del uno de octubre en Cataluña. Los populares cordobeses apoyaron mayoritariamente a María Dolores de Cospedal frente a las tesis sorayistas de la dirección andaluza. Cuando la exministra de Defensa quedó sin opciones se pasaron a Pablo Casado. Nieto acabó de secretario electoral y encabezando las listas a a las autonómicas con el objetivo de fortalecer la popularidad de la candidatura y por indicación expresa del nuevo presidente.

En Diputación, el mayor sobresalto se produjo tras la imputación de la número dos del PSOE, Dolores Amo

En lo exclusivamente municipal, la gestión plana sigue siendo la tónica, reconocida incluso por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que llegó a recriminar a sus propios concejales la falta de capacidad de adaptación. La mayor aportación no vino del Ayuntamiento sino del Estado, que puso en marcha el cercanías de la perifera bajo la modalidad de media distancia. El Consistorio iba a poner dinero pero, finalmente, todo ha quedado pendiente de una negociación por un marco tarifario que no ha gustado a nadie. Los primeros datos de circulación aseguran que al servicio le falta mucho para que su implantación sea efectiva. Los usuarios del campus de Rabanales siguen siendo los que sostienen el negocio.

Esa gestión plana no ha evitado nuevos roces entre los socios del tripartito, que acaban volviendo a la senda de sostener una corporación de números precarios. Las partes van ya cada cual por su lado. IU se sintió poco menos que insultada por la política del PSOE sobre Cosmos mientras que Ganemos ha optado por concurrir sin la fuerza que representa Pedro García en la papeleta.

En la Diputación, el mayor sobresalto se produjo en los tribunales. Un juzgado de instrucción abrió una causa penal, por la que está imputada la número dos del PSOE, Dolores Amo, por el supuesto amaño de unas oposiciones al Consorcio de Bomberos. El procedimiento investiga también a los principales responsables técnicos y al jurado de las oposiciones.