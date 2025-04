El consejero de Hacienda pide un «pacto de país» que permita el desarrollo de renovables en Córdoba

El consejero de Hacienda y responsable económico del PP, Juan Bravo , ha pedido este miércoles «un pacto de país» que permita el desarrollo de renovables mediante acciones como inversiones con las que se pueda conectar energía a la red, un problema que, recordó, tienen ahora mismo provincias como Córdoba (particularmente, el Norte) y Jaén.

Bravo recordó, al hilo de la aprobación de un plan de ahorro en la Administración Central del Estado, que Andalucía tiene en estos momentos unos 18.000 millones de euros en renovables que no están teniendo en un trámite fácil bien por las trabas burocráticas, bien por las limitaciones técnicas.

El consejero instó también al Gobierno a que desarrolle un proyecto pactado para facilitar los incentivos a la eficiencia energética que también precisan de mayor eficacia en gestión. Dijo que no cree que las tres jornadas como máximo que se establecen de teletrabajo «no se pueden considerar un ahorro». Recordó que no todos los puestos de trabajo entran en una casuística de teletrabajo y que esta realidad hay que verla como una oportunidad para no seguir perdiendo productividad.

Sobre la repetición electoral que deslizó el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno , Bravo dijo que contar con un presupuesto sigue siendo el principal elemento político. Este fue el argumento del adelanto electoral y una repetición solo retrasaría unas nuevas cuentas que superen a las del 2021 modificadas que están ahora mismo en vigor habida cuenta del cambio de contexto que ha supuesto el año 2022 en términos económicos.

Presupuestos de la Junta de Andalucía

Bravo aseguró que el presidente y candidato a la reelección solo recordó que en España se pueden legalmente repetir unas elecciones y que lo que toca es reunir un apoyo electoral relevante que permita ganar las elecciones y aprobar las próximas cuentas en tiempo y forma. Dijo que su consejería ya ha iniciado el trabajo de creación del próximo proyecto de ley.

El consejero inauguró el congreso de la Aedaf , la asociación de asesores fiscales de España, que reúne a unos 250 profesionales y que contará con magistrados expertos en la materia y a técnicos de la Agencia Tributaria como ponentes durante los próximos tres días.

Juan Bravo, que encabeza la lista del PP por Jaén, aseguró que en estos momentos se tienen que empezar a tomar decisiones de ahorro del gasto público, tal y como acaban de señalar distintos organismos reguladores e internacionales como la Comisión Europea. Fue una de las patas del plan económico presentado por Alberto Núñez Feijóo «del que no se nos aceptó ni una sola idea».

El consejero criticó que el Gobierno haya abandonado cualquier iniciativa de consolidación fiscal que no significa, dijo, un menoscabo de los servicios públicos sino un gasto más eficiente en un momento en que se vuelve a los mercados de deuda tradicionales .

