Cóncavo y convexo

Ha sido duro ver a las señoras de Adevida correr como posesas sin sujetador alrededor del Ayuntamiento. Algunas iban en pelota picada. No me atrevo a reproducir las consignas por respeto a los lectores, pero no es de buen grado invitar a voces a un edil Urbanismo a que ejerza la lactancia materna rodeado de señoras vociferantes, con fotos del Che Guevara manchadas de Blemil Forte 1 y muñecos de Maduro colgados de las columnas de San Pablo. Hay que reconocer audacia en la quema de hoces y martillos en una de las jardineras de Capitulares, no por el acto en sí, sino porque todavía me pregunto a dónde habrían ido a por esos artilugios/herramientas, tan desfasados.