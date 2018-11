SOCIEDAD El comedor social de Las Palmeras, de Córdoba, será formativo y no asistencial El Ayuntamiento hará talleres y cursos y sólo servirá comidas «de forma puntual»

Irene Contreras

CÓRDOBA Actualizado: 25/11/2018 09:15h

Existe un famoso proverbio chino que reza: «Dale un pez a un hombre y comerá hoy; enséñale a pescar y comerá el resto de su vida». Esa es la filosofía que la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba quiere poner en práctica con el comedor social que tiene previsto poner en marcha en el barrio de Las Palmeras, concretamente en el Centro de Servicios Sociales de La Foggara. Tiene pendiente de adjudicación un proyecto para instalar una cocina industrial en el espacio destinado actualmente a la cafetería del edificio, pero no con el objetivo de servir comidas diariamente sino para llevar a cabo talleres y cursos sobre alimentación saludable.

«Se trata de empoderar a los vecinos», explica el delegado de Servicios Sociales, Juan Hidalgo (IU), «y no tanto de poner un comedor municipal». Eso no quita, afirma el concejal, que puedan servirse comidas de forma puntual, por ejemplo, con motivo de las escuelas de verano que se organizan para los niños del barrio. Lo que no va a haber en las Palmeras, según Hidalgo, es un comedor social de titularidad municipal que ofrezca tres comidas al día de lunes a domingo, que es, por otro lado, lo que los vecinos del barrio solicitaban como «una necesidad de primer orden» en el Plan Integral de Las Palmeras.

La barriada de las Palmeras presenta los datos de exclusión y pobreza más preocupantes de toda la ciudad, con un 70 por ciento de paro y una renta de media que apenas supera los 6.000 euros anuales. Es una de las llamadas «zonas deprimidas» de la ciudad, junto a Moreras y el Sector Sur, en las que el Ayuntamiento tiene previsto intervenir con un plan de acción que está a punto de aprobarse y que contempla acciones dirigidas a la orientación laboral, el acceso a la formación reglada o el fomento del asociacionismo.

La memoria justificativa del proyecto del comedor social expone que más de 18.000 vecinos se podrían beneficiar de este recurso, dada la situación de necesidad de una población de entre 2.600 y 2.700 personas.