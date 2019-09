Seguir Rafael González CÓRDOBA Actualizado: 30/09/2019 08:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace mucho tiempo que no me fumo un porro. 51 años el próximo mes, para ser exactos. Lo cual no quiere decir que haya llevado una dieta sana toda mi vida ni conocido la mayonesa de huevo. Cuando puedo, me hago una aun a riesgo de vaciarme por salmonelosis. La vida es riesgo, y un buen huevo de mayonesa siempre merece la pena. La mayonesa de leche me parece eso: una leche. Y aunque la intolerancia a la lactosa está cada vez más generalizada, como la preocupación homeopática por el cambio climático, no es mi caso y tolero la lactosa, el gluten, el IVA trimestral y los bocatas de calamares. Con mayonesa, por supuesto, pero de huevo.

No puedo decir, sin embargo, que no haya sido porrero consorte en más de una ocasión. Como muy bien apuntaba Luis Miranda en estas páginas hace unos días, es bastante fácil y cada vez más común que uno esté en una terraza, en la cola del cine o en la Ciudad de los Niños y te lleguen los humos cannabiseros del coleguita de turno. Con sus niños. Los mismos chiquillos que en unos años igual tienen problemas de adicción, obesidad mórbida o solo estudios primarios por culpa de la sociedad neoliberal. Aunque quizá, eso sí, unos amplios conocimientos en agricultura dado que en Córdoba, y a tenor de los datos de los últimos años, el cultivo, producción y consumo de maría ha proliferado sobremanera. Y la verdad es que me parece admirable, como ya comenté una vez, que haya gente que tenga destrezas no solo ya agrícolas y biológicas, sino técnicas en cuanto a energía eléctrica, enganches piratas en el contador del vecino, número de bombillas de los chinos que hay que comprar para dar luz a las plantitas, manguitos de riego programados con sus agujeritos milimétricamente trazados y una paciencia que se me antoja lejana a las prisas del narcotraficante. Una de las estrategias empleadas para los yonquis que se rehabilitan consiste en dejarlos solos en una vivienda y que cuiden de una o varias plantas, para comprobar que adquieren disciplina, responsabilidad, y capacidad de autogestionarse. Pero hemos comprobado que aquí, por lo visto, es al revés: cuidan las plantas antes derehabilitarse.

