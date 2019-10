PASAR EL RATO A la cola de Europa Vivo en una tierra de luz que está a la cola de Europa, según dice Europa, que está llena de sombras

Vivir comparándose con otros no da la felicidad ni estimula comportamientos ejemplares. Despierta la envidia, un pecado capital que hace nido en la vesícula biliar, o la tonta vanidad. Lo saludable es vivir tomándose a uno mismo como referencia, e ir anotando las mejoras de la personalidad en un cuadernito: hoy he entendido un poco a Hegel, hoy he vuelto a dejar de fumar, hoy me he dado de baja del Córdoba, menos que un club, y cosas así, que tienen su importancia. Uno tiene de sí mismo una opinión muy moderada. Con la inteligencia justa para no votar a Pedro Sánchez, y la sensibilidad suficiente para no dejarme impresionar por el