El cogobierno de Córdoba huye del conflicto a meses de las elecciones La cercanía de las municipales ha esquinado las propuestas más problemáticas del Ayuntamiento

Rafael Ruiz

El último Pleno municipal del año 2018 en el Ayuntamiento de Córdoba fue el primero que se realizó sin protestas de los trabajadores de Tanatorio de Córdoba, la empresa privada que se ve amenazada por la construcción de un nuevo centro público creado para ser competencia directa en el cementerio de San Rafael. El equipo de gobierno tenía unas enormes prisas por dejar licitadas las obras pero la realidad es que ya no es posible. Y oficial y extraoficialmente ya se deja claro que a lo sumo se va a llegar a una situación de liberación burocrática.

La situación se encuentra como sigue. El departamento de Intervención remitió a la empresa pública Cecosam una diligencia de información para que se le aclararan determinados asuntos que no considera aclarados. El documento nunca ha sido revelado por la empresa que entiende que, al no ser un informe sino un trámite intermedio, no tiene por qué hacerlo público. Quienes sí lo conocen aseguran que Intervención ha reclamado un cerro de documentos, una cantidad enorme de información que obligará a trabajar de forma fina. Con problemas serios como acreditar que no existen ayudas públicas para una actividad liberalizada que se va a realizar sobre un suelo entregado gratuitamente por los vecinos para que las empresas privadas contraten con Cecosam.

Resumiendo, el tanatorio, al menos para lo que resta de mandato, ni siquiera está sobre la mesa. Todos los mensajes recibidos al respecto son claros. El equipo de gobierno ni siquiera está interesado políticamente en ello. No quiere las protestas de trabajadores en la puerta del despacho de la alcaldesa asegurando que se juega con su futuro.

Cosmos y las consecuencias laborales

Escenario dos: Cosmos. La Gerencia Municipal de Urbanismo decidió hace semanas denegar la licencia de actividad de valorización o quema de residuos para obtener energía. Buena parte del gasto en la fabricación de cemento se produce al encender los hornos que aplican calor a la piedra caliza. Por eso es tan relevante encontrar fuentes energéticas baratas. Pese a que la empresa asegura que tiene todos los papeles en regla desde la autorización autonómica, a efectos municipales está realizando una actividad no permitida.

Lo lógico sería activar un expediente sancionador que lleva incoado desde hace bastantes meses. Dada la enorme gravedad, según las propias palabras de Urbanismo, de la actividad fabril, el paso contemplado en la legislación sería adoptar medidas cautelares de paralización. Urbanismo confirma que no se ha tomado ninguna medida similar. La explicación tiene una derivada. El equipo de gobierno no quiere activar una protesta laboral en el sector industrial con el respaldo sindical a escasas semanas de los comicios. La realidad es que el Pacto del Aire Limpio, cuatro años después, ha sido un fiasco. Ninguna de sus determinaciones, como instar un cambio en el Plan General, ha llegado a buen puerto y algunos de sus firmantes, como el PP, han reorientado sus posturas al ver las consecuencias laborales.

Oposiciones para los bomberos

Escenario tres. Buena parte de la plantilla de los bomberos de la capital tienen una categoría C2. Los sindicatos, de forma unánime, aseguran que ha de pasar al C1, lo que implica un mayor salario. El Gobierno ya ha advertido al Ayuntamiento que se puede pero con oposiciones. Un centenar largo de plazas saldrán en los próximos años a exámenes con unas bases mínimas. La realidad es que no se sabe cuándo se tardará en desarrollar ese proceso porque no existe ninguna previsión presupuestaria al respecto. El plan es ir convocando, poco a poco y en función de los recursos disponibles, los exámenes. Se ha llegado a hablar de una década si no cambian las cosas de la legislación. Protesta desactivada. La Diputación, por su parte, mantiene el pulso afirmando que no es posible una adscripción automática y que no están las cosas para preparar oposiciones dirigidas. Al menos, mientras las imputaciones del caso Bomberos sigan activas.

Algo así ocurre con el marco general laboral del Ayuntamiento de Córdoba. Sadeco, que es la empresa con más fortaleza sindical por su materia prima, acaba de cerrar un preacuerdo laboral que garantiza la firma del convenio. El contenido de la Oferta Pública de Empleo es otro guiño tanto dentro de la casa (por las plazas de promoción) como fuera de la misma.

Ocaso del mandato

Son tres escenarios, cierto, pero tienen un común denominador: aseguran que el equipo de gobierno que dirige Isabel Ambrosio ha llegado a su final en lo que a esta corporación municipal se refiere. El equipo de gobierno está huyendo de todas aquellas cuestiones que pudieran generar polémica y, sobre todo, protestas de gritos y silbatos que son las que erosionan, y de qué manera, el perfil electoral de los candidatos a la Alcaldía. Ni siquiera a efectos económicos y tributarios se han tomado medidas que pudieran generar polémica. Las ordenanzas fiscales se han renovado sin medida alguna que destacar y se ha optado por prorrogar los presupuestos ante la constancia de que una nueva negociación supondrá tensiones nuevas que no convienen. El equipo de gobierno sostiene que habrá anteproyecto pero, a estas alturas del partido, quién lo sabe. La derivada es que el proyecto progresista que se plasmó en el acuerdo de investidura es, en estos momento, gasesosa sin burbujas. Ni una de sus medidas más avanzadas, las económicas y fiscales, se ha puesto en marcha. Con la campaña a la vuelta de la esquina, menos.