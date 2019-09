Municipal El cogobierno de Córdoba, ante el reto de sustituir a un especialista de la cultura como Moreno Calderón La empresaria Blanca Torrent, obligada a adaptarse a un departamento al que llega sin referencias

El gobierno de coalición de Córdoba, de PP y Cs, tuvo una certeza desde su inicio. No había más concejal de Cultura posible que Juan Miguel Moreno Calderón. El catedrático de Piano del Conservatorio Superior de Córdoba era el único miembro de ambas listas que concurrieron a las municipales que podía considerarse como una persona del ambiente de la creación con pleno derecho. Novelistas, poetas, pintores o músicos lo consideran uno de los suyos.

Se trata de una carencia básica del centro-derecha en Córdoba, Andalucía, España. Igual que la izquierda tiene muchísimas facilidades para desenvolverse en el ecosistema cultural, a los partidos del otro signo le cuesta horrores encontrar a personas que defiendan sus postulados políticos sin problemas para enseñar el carné del partido. Moreno Calderón se desempeñó, incluso en momentos tensos como la comisión para retirar los nombres de las calles, con respeto, calma y diálogo.

Moreno Calderón es de esas excepciones. Una dolencia incompatible con el estrés del cargo le ha apartado de una responsabilidad que estuvo muy cerca de no poder ostentar. Concejal desde 2011 y militante popular desde 2004, el dimitido edil recibió la llamada para sondearle sobre la posibilidad de que aceptara un cargo en la Junta. Prefirió ser leal al acuerdo que había alcanzado con José María Bellido apenas unas semanas antes y que le llevó al número nueve de la lista. En plena zona de peligro. El PP obtuvo nueve concejales.

Hacerlo mal penaliza

Este mismo mes de agosto, la situación de Moreno Calderón ya generaba caras serias en el PP. El problema no es menor. En una ciudad como Córdoba, la cultura no es una asignatura maría. Al contrario, forma parte de la columna vertebral del sistema. Hacerlo mal penaliza mucho. Y Moreno proporcionaba la tranquilidad de que conocía el paño. Ya había tomado las primeras decisiones como la primera gran exposición que se realizará en este mandato protagonizada exclusivamente por artistas cordobeses. Un sector que tiene una queja esencial. No tiene dónde mostrar sus obras.

El cargo lleva aparejada además la responsabilidad rotatoria sobre la Orquesta de Córdoba y la presidencia del Instituto Municipal de Artes Escénicas, que gestiona los tres teatros municipales. Y el caso es que se había confiado en la continuidad de Juan Miguel Moreno con una dirección del IMAE que se sale del perfil. El equipo de gobierno optó por Juan Rafael Martínez, experto en ventas y coaching. Un profesional centrado en la dirección económica y administrativa para llevar a la realidad las propuestas del verdadero impulsor. El anterior gerente fue Ramón López, de amplísima experiencia en el mundo del teatro como director de la Feria de Palma del Río.

La empresaria Blanca Torrent tiene que reinventarse y a toda prisa. El PP la fichó como número dos de la lista por su perfil económico. Torrent forma parte del equipo directivo de una de las grandes empresas familiares de la aceituna de mesa de Andalucía. Y en consencuencia se le encargaron las políticas de empleo. Nunca ha destacado específicamente en la materia encargada y ello no es un problema interno (el área tiene funcionarios de probada experiencia) pero sí de relaciones. El mundo de la cultura en Córdoba todavía se está recuperando de la experiencia del PSOE, cuya primera responsable fue Mar Téllez hasta que David Luque (que sí conocía el paño) fue designado para la silla de Orive.