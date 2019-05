POLÍTICA Ciudadanos abre la puerta a pactar con el PSOE en Córdoba tras las municipales El diputado electo de la formación naranja desliga los acuerdos locales del «no» a Pedro Sánchez

Una cosa son las generales y otra muy diferente las municipales. Eso lo tiene claro el diputado electo de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez, que considera que en el panorama local lo que prima son «las personas y los proyectos de ciudad». Gómez deja la puerta abierta a posibles pactos con el PSOE tras las municipales del 26 de mayo porque el «no» de su partido no es al PSOE sino a Pedro Sánchez.

«No se pacta con Sánchez porque se puso del lado de quienes quieren romper España y la prioridad era echarlo. En lo local no prima ese escenario», afirma Marcial Gómez, que dejó claro que «Ciudadanos no se cierra a pactar con el PSOE en los municipios de la provincia» aunque no tiene claro que los socialistas estén «dispuestos a apoyar a Ciudadanos que ya es una alternativa real».

El diputado electo valoró el martes los resultados de las elecciones generales del domingo, donde la formación naranja a nivel provincial logró 24.000 nuevos apoyos respecto a las anteriores de 2016. Detalló que se ha pasado de 55.052 votos en las elecciones de 2016 a 79.753 votos en éstas, de manera que «Ciudadanos ha crecido más que el PSOE, el ganador de las elecciones».

Gómez sacó pecho de que Ciudadanos ya sea «la segunda fuerza en tres de los cincos municipios con más población de la provincia: Lucena, Puente Genil y Priego de Córdoba», por lo que «hay buenas perspectivas para las elecciones del 26 de mayo».