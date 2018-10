Cinco planes redondos para disfrutar del Día de San Rafael en Córdoba

Para los cordobeses poco amantes del arroz y del campo, desde hace años, hay un «plan» por antonomasia para el día de San Rafael: la visita al Ikea de Sevilla . El gigante sueco lo sabe y le tiende una alfombra roja a los cordobeses para el día 24 no solo con ofertas, sino también con invitaciones y actividades para hacer la visita más interesante.

Paseo por la Córdoba monumental

Aunque Córdoba tiene mucho que ver y un día no es suficiente, si no quieres ir de perol y hay enclaves monumentales que hace mucho que no visitas, el próximo 24 es un buen día para hacerlo. ¿Qué monumentos estarán abiertos? El Alcázar y los Baños Califales pueden visitarse de 8.30 a 14.30 horas.

Sobra citar a la Mezquita-Catedral, monumento cordobés por excelencia, como parte obligada del recorrido. El día de San Rafael estará abierta de 10.00 a 18.30 horas.

El Jardín Botánico de Córdoba, paralelo al río Guadalquivir y uno de los mejores de España. Sería lamentable que perdiese la oportunidad de pasear por sus jardines y museos. Abrirá de 10.00 a 15.00

También es más que recomendable -para todo aquel que no la conozca-, Medina Azahara, que tendrá sus puertas abiertas de 9.00 a 15.00 horas.

[PARA CONOCER LOS HORARIOS DE OTROS MONUMENTOS, PINCHAR AQUÍ]