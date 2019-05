TRIBUNA LIBRE Cien años de retraso El sueño dadaísta: completa la pieza y añade publicidad

Alberto Villar Movellán Actualizado: 17/05/2019 08:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rezo en el Adoremus contra la ofensa a la Virgen en el cuadro de Diputación

Creerán los organizadores de la Diputación de Córdoba que habiendo colgado en sus paredes el cuadro de marras, son innovadores, rompedores y grandes defensores de la libertad artística, incluso a costa del insulto y del escarnio que su presencia supone para una gran parte de la población, que les da de comer mediante sus votos, que es la que se confiesa católica. Lamentablemente el experimento de la pintora no tiene nada de novedad. Es tan antiguo como el propio cristianismo, puesto que una de estas primeras excretadas es el grafiti de Alexámenos, en el Palatino de Roma, que representa a un crucificado con cabeza de asno, quizá la más antigua broma de la Crucifixión, a la vez que la más antigua representación de este sagrado paso. La pintora milita, al parecer, en las ideas anti arte, expresadas por el poeta Hugo Ball, en las veladas del Cabaret Voltaire de Zurich, en 1916. Ha llovido mucho desde entonces; el mundo estaba metido en la Gran Guerra y los artistas e intelectuales buscaban una salida a aquel desastre en que había sumido a la Humanidad el uso de la Razón. Ya no tenía sentido ninguno de los valores que habían contribuido a construir aquella catástrofe, de modo que el ser humano debía buscar su propia salvación, la propia supervivencia, en la No-Razón.

En 2019 miramos el mundo con otra lente y el arte con otros parámetros, entre los que no cuentan ya ni siquiera los pinceles. En 1919, el más grande de los dadaístas, Marcel Duchamp, pintó la famosa «Mona Lisa» de Leonardo con bigotes, a partir de una reproducción impresa y añadiéndole la imprescindible ayuda conceptual con el título: «L. H. O. O. C», que leído en francés suena «Elle a chaud au cul», más o menos, «Ella tiene calor en el culo».

La pintora, autorretratándose en plena masturbación, parece transmitirnos esa misma idea; pero mire, es que ya está pasado de vueltas hasta el Neo-Dadá de los años sesenta. Para semejante experimento con ella misma podía haber tomado cualquier otro cuadro, pero claro, no va a ser menos que Duchamp ¡dónde vamos a parar! Si el maestro machacó al venerado Leonardo, ella va a machacar al venerado Murillo, aprovechando que acabamos de celebrar el centenario del más eximio pintor de Inmaculadas.

Posiblemente, si tenía ganas de exhibir su temperatura, hubiese sido más original una instalación con quinientos autorretratos en diferentes posturas de tan excelsa intimidad, algo parecido a aquellos castigos de antaño, cuando nos mandaban escribir en la pizarra del colegio: «A ver, vas a escribir quinientas veces ‘He sido maleducada’, y sin faltas de ortografía». Pero no, ha tenido que añadir los angelitos de Murillo.

He leído que alguien ha rajado la tela de arriba abajo. Craso error, porque ha completado la parida con la sonrisa vertical. El sueño de cualquier dadaísta: completa la pieza y le añade publicidad a la excretora. Pero no estamos en el Dadaísmo. La pintura no ha sido un acto de automatismo psíquico, ni la raja un acto de automatismo moral; una y otro, otra y uno, actuaron con plena conciencia y deberían atenerse a las consecuencias legales. Pero en este mundo, que tiene todavía mucho de neodadaísta, no me cabe duda de que la del escarnio y mofa se irá de rositas a deshojar su margarita, mientras que quien quiera que fuere el agresor del lienzo, grabado sin duda por las cámaras de seguridad, que se vaya preparando.

Pero, señor juez, considere que el acuchillador no es más que un elemento necesario para la terminación de la obra, dentro de los complejos códigos del Dadaísmo. Por otra parte, recuerde al Dux de Venecia en el Mercader. Esta pieza sólo se sostiene desde el plano de un dadaísmo casposo; luego se trata no de una obra de arte, sino de una obra de no-arte o anti-arte. Quien la ejecuta no puede considerarse artista, sino anti-artista o no-artista. De modo que quien haya rajado el lienzo, sólo ha rajado una tela, que vale eso, lo que un metro de tela en la tienda.