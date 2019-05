Cero a la izquierda

Seguir Javier Tafur CÓRDOBA Actualizado: 26/05/2019 09:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay mitin bueno. Ni partido presentable. Ni político que no pierda el oremus cuando coge el micrófono. Yo no voy a mitines desde hace años, a ninguno; me producen vergüenza ajena y a veces propia. Pero he aprovechado la determinación que ha tenido el PSOE cordobés para ponerse en evidencia a través de YouTube. Todos somos capaces de hacer al ridículo ante un público que conocemos y que sabemos dependiente. Donde hay confianza, da asco, dice el refrán. O pena, cabría observar con más elegancia. Conste que no he asistido al espectáculo televisivo tanto por masoquismo como por responsabilidad antropológica. Los trescientos irreductibles insolados