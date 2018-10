TRANSPORTE Cercanías de Córdoba | El reto de revitalizar la periferia La rápida conexión con el campus universitario puede hacer de Alcolea un núcleo de estudiantes y profesores

Irene Contreras

Frente a la prudencia con la que muchos miran el cercanías, también hay quien se entrega por completo al optimismo. La conexión de las barriadas periféricas con el Centro de la ciudad y con el campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba pueden suponer, a ojos de algunos vecinos, una oportunidad de oro para revitalizar zonas residenciales que llevan demasiado tiempo olvidadas. Algunos incluso ven un posible rédito económico con la revalorización de la vivienda en barrios que pasan a gozar de una conexión que ya querrían otros en los que se están instalando nuevas promociones de viviendas. Alcolea y Villarrubia no son ciudades dormitorio, pero quién sabe si en un futuro, cuando la red de cercanías se extienda, pueden llegar a serlo.

«Les va a venir muy bien a los que estudian en la Laboral», afirma una vecina de Alcolea

En la frutería El Naranjo de Alcolea, una de las dos mujeres atienden tras el mostrador confía en que la conexión del barrio con Rabanales, que permitirá a los usuarios del tren llegar a la zona universitaria en tan sólo cinco minutos, haga llamativa esta zona para el alquiler por parte de jóvenes estudiantes. También para profesores universitarios, pero estos «suelen disponer de un vehículo propio» para desplazarse, algo con lo que no siempre cuentan los alumnos de las distintas facultades. Por este motivo, la zona cercana a la estación de Renfe es, por ahora, la preferida de los jóvenes que se trasladan al campus por cercanías.

Cierta sorpresa

Rosario y Ana se cruzan en la calle Acequia: una vuelve de hacer la compra, la otra sale a pasear al perro. Estas vecinas sabían que el tren iba a llegar pronto a Alcolea, pero no pensaban que lo haría tan pronto. «Por eso están pintando las paredes del llano», intuye una de ellas, señalando en dirección al solar en el que varios trabajadores se afanan en blanquear las paredes llenas de grafitis. La noticia les alegra, no tanto por lo que el cercanías pueda beneficiarles a ellas, sino por «los chiquillos». «Les va a venir muy bien a los que estudian en la Laboral», afirma Ana, para quien el Campus de Rabanales siempre llevará la denominación que se le dio en los años 50. Va más allá de las obligaciones estudiantiles: los más jóvenes del barrio, explica, no tienen una gran oferta de ocio en Alcolea.

Vecinos en una tienda de Alcolea - VALERIO MERINO

En Alcolea, las tenderas de la frutería bromean con organizar una quedada para ir de fiesta al Centro. Sería la primera vez, explica una de ellas, que podría salir por Córdoba sin tener que coger después el coche para volver a casa. No obstante, la disponibilidad de trenes durante los fines de semana es uno de los aspectos que menos convencen, sobre todo en lo que respecta al «toque de queda» del último viaje desde Córdoba. «Entre semana lo veo razonable, pero se podían haber estirado para los viernes y sábados, que no todo va a ser trabajar», se queja una joven que acaba de llegar a la estación desde Rabanales y aprovecha para acercarse al mostrador de atención al cliente a consultar los horarios.