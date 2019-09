Educación Los centros de la provincia de Córdoba pierden casi 80 unidades de Educación Primaria desde 2012 Solo el primer ciclo de Infantil ha ganado aulas en los últimos años

La caída de la natalidad es un hecho incontestable que tiene múltiples efectos. Entre ellos, en la educación: con menos nacimientos, hay menos niños en los colegios, lo que se traduce en el cierre de unidades, especialmente en el ámbito rural. En el curso escolar 2019-2020 que acaba de comenzar, se estima que se van a perder en torno a medio centenar de unidades en todas las etapas de la escolarización, aunque los datos son provisionales y, según ha detallado la Delegación Territorial de Educación, aún se está a la espera de conocer los definitivos, que pueden variar notablemente.

En el pasado curso 2018-2019 había en la provincia de Córdoba un total de 4.220 unidades repartidas entre el primer y segundo ciclo de Infantil y Primaria (se excluyen la educación especial y toda la Secundaria). Esa cifra contrasta con las 4.256 aulas censadas en el curso académico 2015-2016, lo que supone un descenso de 36 unidades en cuatro años. No existen datos oficiales del segundo ciclo de Infantil, por motivos que la Junta no ha querido aclarar, por lo que no se pueden hacer comparaciones.

De las 4.256 unidades del curso 2015-2016 se pasó a las 4.282 que había oficialmente en curso siguiente, lo que supuso un incremento de 26 aulas. En 2017-2018 la cifra se mantuvo prácticamente estable, con 4.284 unidades en los referidos ciclos. La caída vino al año siguiente, el correspondiente al curso que acaba de finalizar: se perdieron 64 unidades.

Primaria

La pérdida de aulas se ha dejado sentir especialmente en Primaria, donde se pasó de las 2.407 clases a 2.342, una caída de 65 unidades que prácticamente absorbe por si sola todas las pérdidas. En 2012, año del que sí hay estadísticas de Primaria, las aulas de este ciclo sumaban un total de 2.420; comparando las cifras actuales con ese año, la caída ha sido de 78 unidades. También hubo un descenso en el segundo ciclo de Infantil, desde las 1.140 aulas de 2015 a las 1.053 del año pasado.

Sin embargo, el primer ciclo de Infantil (los niños más pequeños, de entre 0 y 3 años) ha ganado aularios en el último lustro. En el curso 2015-2016 había 709 unidades de este tipo en toda la provincia, un dato que subió hasta las 825 el curso pasado. El aumento ha sido de 116 unidades más.

El primer ciclo de Infantil de años anteriores (del que sí existen datos oficiales de la Junta) ha contado siempre en la provincia con más de 700 unidades. Fueron 748 en 2012-2013, 786 en 2013-2014 y 758 en 2014-2015.