Baena Una cazadora en lo más alto de la élite María Alba suma su tercer campeonato de Andalucía en la modalidad San Huberto

Tres campeonatos de Andalucía de caza tiene ya en su palmarés la baenense María Alba. Una mujer de treinta años que comenzó en este deporte gracias a su padre, que compite en estas pruebas, «en las que cada día aprendes cosas nuevas porque es un deporte muy perfeccionista y exigente». Alba termina de lograr su tercer triunfo en una modalidad que se practica con perro.

Comenzó a competir en la categoría San Huberto hace cinco años cuando consiguió su primera victoria. Después tuvo un parón de tres años para ser madre y cuando retomó la práctica, volvió a hacerse con otros dos títulos en 2018 y 2019. Ahora, se prepara para su segundo Campeonato de España y afronta la prueba con el «orgullo y la satisfacción de ir poco a poco mejorando».

Dos mujeres

Desde Andalucía se presentan sólo dos mujeres, que van patrocinadas al quedar clasificadas, y varios hombres más. Otro terreno en el que la balanza no se equilibra entre sexos. «Ha sido complicado hacerse un hueco porque somos pocas mujeres las que practicamos la caza». De hecho ella es pionera en su campo ya que hace cinco años fue la primera andaluza en presentarse a estas competiciones.

«Nosotras tenemos más cosas que llevar que un hombre. Me tuve que parar tres años porque me quedé embarazada». Sin embargo, afirma que sí se respeta el papel de la mujer: «A mí ellos me acogieron muy bien desde el principio y me llaman para entrenar, soy parte del equipo».

Controlar la tensión

«Este es un deporte muy constante, hay que entrenar mucho el tiro y psicológicamente los nervios también hay que controlarlos, tanto tú como el perro». Asegura que cualquier tipo de perro es apto para este deporte, siempre que sea de raza, si bien es cierto que «no todos sirven, dependiendo del carácter que tengan, ya que deben reunir una serie de cualidades».

Nico, su perro, es un bretón español que supone su otra mitad. Y, a pesar de que influyen muchos otros factores en estas pruebas, «los jueces valoran mucho el binomio entre tú y el perro. En Andalucía me puntuaron muy bien por la unión entre ambos, por lo compaginados que estábamos».

La modalidad

Veinte minutos dura la prueba en la que tienen que encontrar tres perdices sembradas, mientras son seguidos por un juez -en el caso del Campeonato de Andalucía-, y dos jueces -en el nacional-. «Tenemos que reconocer el terreno y el perro tiene que marcar dónde están las perdices. Tienes que abatir dos, cuyo cobro tiene que ser a la orden, y la última el perro tiene que respetarla en vuelo y tiro». En San Huberto cuentan con seis cartuchos, de los cuales tienen que devolver dos y recoger los restantes y se valora mucho el respeto de la naturaleza.

«Por ejemplo -prosigue-, en la última prueba de Andalucía el compañero de antes había dejado muchas plumas en el suelo al peinar la perdiz para presentársela al juez. Yo me encargué de recoger las plumas que cayeron al suelo y meterlas en mi chaqueta y eso se me valoró muy positivamente». Con los puntos que consiguió quedó la segunda del campeonato y la primera de las mujeres que competían. «Hay mucho nivel en mi tierra pero quedé a un punto del primero y es una gran satisfacción ver a todas las personas que has superado».

