Fiestas La Cata de Córdoba se acerca a sus días grandes con un lleno absoluto en la Diputación Los organizadores confían en alcanzar la cifra de 80.000 visitantes, los mismos que el año pasado

Rocío Górriz @abccordoba Córdoba Actualizado: 26/04/2019 18:12h

El viernes de Cata no ha defraudado. A mediodía se vivió uno de los picos de asistencia en la gran cita del vino cordobés. La explanada de la Diputación estaba abarrotada y aún cientos de personas aguardaban pacientemente para comprar o canjear su entrada. Los organizadores aseguran que el mal tiempo del comienzo no ha hecho mella y que el número de asistentes es muy similar al del año pasado: se esperan alcanzar las 80.000 visitas del año pasado. «Tampoco es una cifra que podamos superar pues las instalaciones tienen una capacidad limitada, aún así el balance no puede ser más positivo pues al margen de cifras lo que de verdad importa es dar a conocer las referencias de las bodegas y lagares adscritos a la Denominación de Origen Montilla-Moriles», asegura Enrique Garrido, gerente de la D.O.P. Montilla Moriles.

Las vinos más solicitados por el público están siendo los jóvenes, afrutados y frescos. Y en cuanto a la presencia internacional, los visitantes procedentes del extranjero están siendo en su mayor parte italianos e ingleses.

Francisco Robles, gerente de Bodegas Robles, asegura que «para nosotros la Cata no es una cuestión de vender mucho vino sino un magnífico escaparate para los productos que hemos desarrollado a lo largo del año y nuestros proyectos. Aunque si hablamos de cifras, fueron 80 las personas que acudieron a nuestra cata dirigida el pasado miércoles. Una cantidad récord que nos obligó a celebrarla de pie. Al margen de los vinos, lo que más ha gustado a los asistentes es cómo hemos conectado vinos y la trama del cortometraje que presentamos con absoluta coherencia. En lo que respecta al número de personas que han probado nuestros vinos en el stand (hasta el momento) estará en torno a las 2.800-3.000 personas».

La venta online de tickets se agotó por completo y muchos han tenido que recurrir a la compra presencial. Entre los asistentes se han impuesto las entradas individuales (1 copa + 5 degustaciones) sobre el ticket gastro (1 copa + 5 degustaciones + 1 ración gastro). En relación a la comida, el público se ha decantado mayoritariamente por los embutidos, jamón ibérico, el queso y especialidades clásicas de la gastronomía local como puedan ser salmorejo, flamenquines, tortilla de patatas, berenjenas y salpicón de mariscos. Los platos de gambas y langostinos cocidos volaban entre las mesas. Algunos de los puestos más concurridos fueron el de Taberna La Montillana y La Carbonería, que se ha alzado con el Premio a la Mejor Tapa de la Cata 2019 (Arroz de carabineros con grosellas, tierra de regañá y cítricos de fresa y mango).

Aunque el público ha sido muy variado, predominaban las personas de mediana edad, que repiten y que vienen sólo durante una jornada a la cata. También los hay jóvenes como el lucentino Javier Berjillos, que acude a su tercera edición consecutiva. Él asegura que «se ha mantenido el buen nivel del año pasado y que muchas personas concurren a la cata el viernes coincidiendo con el fin de la jornada laboral semanal«. Su amigo Alejandro Guerrero ha venido desde Málaga exclusivamente para la Cata ¿Su razón? «Disfrutar del buen vino en compañía de amigos». Reconoce que ellos, como muchos de los asistentes, son «consumidores puntuales de vino y que para disfrutarlo hay que tener cultura de vino». Pero aún hay mucho por hacer: «Muchos de los más tradicionales se están perdiendo y esto responde a un problema de desconocimiento. La Cata está muy bien pero debería haber más iniciativas anuales para reforzar la presencia y difusión del Vino de Montilla-Moriles», subraya.