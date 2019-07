VERSO SUELTO La casta Añoran una fórmula de paz social peronista en que el sindicato era una célula imprescindible

Seguir Luis Miranda Córdoba Actualizado: 25/07/2019 08:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya nadie se acordará, pero aquel muchacho de coleta y voz tronante que hace cinco años pasó de hablar en los platós a proclamarse líder de la oposición y próximo presidente del Gobierno lo hizo prometiendo derribar no ya a quienes estuvieran en La Moncloa, que entonces eran aquellos de quienes no iba a sacar nada, sino también a un sistema en el que había un grupo de personas que acumulaban poder político y económico. Pablo Iglesias no habla ya de la casta, aquella clase de privilegiados que vivían a costa de los sufrimientos de la gente, de los ciudadanos comunes que sufrían los efectos de los recortes que no se aplicaban quienes vivían entre los despachos, los coches oficiales y los reservados de los restaurantes. Y hay que recordar que allí metía también al mismo partido con el que está negociando a cambio de unos cuantos ministerios.

Nadie iba a pensar, cinco años después, y cuando ya aquel verbo que era como una antorcha se ha quedado en práctica cerilla con que encender el cigarro (habano, por supuesto) del PSOE, que en Córdoba iban a ser los partidos de centro derecha quienes terminasen con los privilegios de una casta que tenía mando en plaza y cobraba sin más legitmidad que el corsé ideológico de quien se lo permitía. Lo cierto es que casi nadie iba a poner el grito en el cielo y de hecho pasó desapercibido durante muchos años. En Córdoba, los partidos de izquierda pensaban que en las empresas municipales, donde se decide sobre el dinero público, y se cobra también dinero público, tenían que estar los sindicatos y el Consejo del Movimiento Ciudadano, que no esconde más que a unas cuantas asociaciones de vecinos sin nada mejor que hacer que política de pie de página.

El PP y Ciudadanos han decidido que en un Ayuntamiento con seis grupos políticos quienes tienen que decidir son precisamente aquellos a los que los ciudadanos han votado, y ahora los sindicatos han estallado con palabras que podrían ser una pataleta, pero que también sirven para conocer cómo funcionaba las cosas.

Así, cuando hablan de que la decisión es «antidemocrática» es porque piensan que la democracia consiste en que sobre los asuntos públicos decidan asociaciones en las que están el 14 por ciento de los asalariados, y también porque están convencidos de que, en estupenda lógica marxista, Sadeco es más de los trabajadores que cobran por su trabajo que de los ciudadanos que les pagan con impuestos. Es el caso del Consejo de Informativos que sovietiza en Televisión Española: alguien ha decidido que quien tenga allí un empleo seguro es también accionista de la empresa. Si siempre fue así en Córdoba entonan la añoranza por una fórmula de paz social peronista, la del califato rojo, en que se daba por hecho que el sindicato (como en el franquismo, por cierto) era una célula imprescindible de la sociedad y como tal no necesitaba más legitimidad que las siglas, la frase ideológica y las camisas de cuadros. En ningún otro sitio pasaba algo parecido.

Lo más curioso es que el PP y Ciudadanos lo han hecho de la forma que tendrían que desterrar: con la excusa de que con los nuevos partidos ya no hay sillones físicos para esa casta pelín apolillada, como si fuese imposible explicar la diferencia entre quienes recibieron el mandato directo de los votos y los que quieren perpetuar un sistema de prejuicios ideológicos que nadie cuestiona por no ir contra la corriente de una tradición.