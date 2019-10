CULTURA El cante de Arcángel y la Cátedra de Flamencología de Córdoba: dos trabajos con una conciliación difícil El artista se confiesa sorprendido, pero la poca disponibilidad puede haber decantado su salida

¿Qué ofrecerá el nuevo curso de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba? En teoría tendría que empezar el próximo 5 de noviembre, pero ahora mismo todo es una incógnita: la institución acaba de prescindir de quien fue su director durante el pasado ejercicio y que en principio iba a continuar también en el próximo. El contrato que vinculaba al cantaor Arcángel con la Cátedra no se renovará y la institución ya prepara a otra persona para estar al frente después de una decisión que ha sorprendido a todos los aficionados al cante jondo. El primero, el propio Arcángel.

El cantaor insistió en que fue el primer sorprendido: «Ellos sabrán los motivos, porque ha sido bastante inesperado». Llegó el año pasado y su proyecto era el de continuar con la línea de actuaciones que tenía la institución desde su creación dos décadas atrás. Su forma de trabajar iba a ser la misma, con una programación que se formaría a través de los distintos trimestres.

Preparación

La Cátedra de Flamencología no quiso dar explicaciones oficiales, pero fuentes conocedoras del caso aseguraron que el motivo pudo estar en el descontento con su trabajo y en la forma de gestionar la programación, que no se habría preparado con la debida antelación, y que por lo tanto tampoco conocerían los responsables. A falta de veinte días para que comenzase el nuevo curso y sin mucha información sobre cómo se iba a trabajar, se decidió optar por otra personas. El cantaor, eso sí, insistió en que lo tenía todo preparado: «Iban a venir personas importantes del mundo del flamenco, y lo hacían por compromiso conmigo. Si yo no estoy no vendrán, o no se les podría pagar lo que pidan».

La Universidad reconoció su voluntad de compaginar su carrera con su participación en la Cátedra

La situación creada en torno a él se pudo haber arrastrado desde el curso pasado, el primero y único en que estuvo Arcángel al frente de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. El cantaor insistió en que no hubo problemas «fuera de la necesaria adaptación». La misma Universidad de Córdoba, en el comunicado en el que daba cuenta de la no renovación del contrato, insitió en agradecer a Arcángel su «compromiso y profundo conocimiento del flamenco», pero también su voluntad de hacerlo compatible con su carrera artística.

Esta puede ser una de las claves: el hecho de que Francisco José Arcángel Ramos no es un artista retirado ni un experto, sino un cantaor en la plenitud de su carrera que tiene que atender muchos compromisos en todo el mundo, como muestran los premios recibidos y las actuaciones en tantos lugares. Las dificultades para hacerlo compatible con su puesto de director de la Cátedra de Flamencología también pudieron influir para que no continúe en ella.