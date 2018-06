La cantante cordobesa India Martínez descubre un busto del siglo II mientras paseaba por el campo

¿Qué haríais si mientras corréis por el campo, os llama la atención una piedra extraña, comienzas a excavar y descubres que es una cabeza (busto) de otra época? no te lo creerías ¿verdad? pues eso nos ha pasado @ismael_vazquez_n 😱, hemos informado a unos arqueólogos... #arqueología #arqueologia #antropologia #history #historia #hallazgo #yacimiento #busto #tesoro #curiosidades #hallazgocasual #Sevilla #DosHermanas

A post shared by India Martinez (@india_martinez_oficial) on Jun 24, 2018 at 5:35am PDT