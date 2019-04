Infraestructuras El «bypass» de Córdoba, pendiente de la aprobación de los Presupuestos del Estado Los dos principales partidos, PP y PSOE, defienden su construcción pese a que no beneficia en nada a la provincia

Rafael Verdú |@abccordoba Córdoba Actualizado: 15/04/2019 08:30h

EL «bypass», un anglicismo tomado de la literatura médica, no es más que una conexión directa entre las líneas de alta velocidad de Sevilla y Málaga que evitará que los trenes AVE pasen por la estación de Córdoba. Se reducirán así notablemente los tiempos de viaje entre ambas ciudades, así como con otras urbes conectadas con la alta velocidad. Por ejemplo, entre Sevilla y Granada el viaje pasará a durar una hora y 45 minutos frente a las más de tres horas actuales. Entre Sevilla y Málaga, el tiempo de recorrido se verá reducido en unos 35 minutos.

Esta nueva infraestructura partirá a la altura de Almodóvar del Río y, en una ligera curva, enlazará con la vía Córdoba-Málaga ya en la campiña cordobesa. Y aunque se «vende» como una inversión a realizar en la provincia de Córdoba, en realidad sus efectos sólo pueden ser negativos a medio y largo plazo. Significará menos viajeros en la estación de Córdoba, aunque está por saber cuántos. Pero los principales partidos la defienden como algo positivo. El último ha sido el PP, quien por boca de Andrés Lorite, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Córdoba, exigió en una entrevista publicada en ABC que el Gobierno de Pedro Sánchez llevara a cabo la inversión.

Los fallidos presupuestos estatales de 2019 ya contemplaban la construcción del «bypass», con una cantidad estimada de 11 millones de euros que suponían la mayor partida para una sola obra en la provincia a cargo del Estado. Puesto que las cuentas no fueron aprobadas, el proyecto sigue en el aire, y lleva así varios años. Y aunque el proyecto no beneficia en nada a Córdoba, PP y PSOE lo han defendido. El PSOE se mostró crítico con el proyecto mientras estuvo en la oposición con el Gobierno de Rajoy, pero una vez que llegó al poder no cambió ni una coma y lo incluyó en los presupuestos.

Una de las voces críticas con el «bypass» ha sido la del diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera: «El proyecto del ‘bypass’ no beneficia directamente a nuestra provincia», dijo en su valoración de las cuentas del presente año 2019. También ha criticado la obra la formación local Ganemos, que considera que se trata de un «despilfarro», en palabras de su portavoz, Rafael Blázquez. Y lo mismo hizo Podemos en Córdoba, aunque sí aprobó las cuentas en el Congreso.

La redacción del proyecto de obra del «bypass» fue adjudicada a la empresa Ayesa en diciembre de 2017 con un coste de 300.000 euros. Posteriormente, el Ministerio de Fomento abrió el plazo de alegaciones para las expropiaciones necesarias para levantar la vía, en julio del año pasado.