En busca el vídeo «fantasma» que promocionó Córdoba en el concierto de Ricky Martin Los letrados municipales no han podido confirmar la existencia del documento ni que se emitiera antes del espectáculo

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 08/10/2019 08:15h

Si usted acudió el 1 de septiembre de 2018 al concierto que el artista puertorriqueño Ricky Martin ofreció en el Arenal quizás tuvo ocasión de ver el vídeo promocional sobre la ciudad de Córdoba con el que se justificó en parte el patrocinio municipal del evento. El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) consideró el «show», al que acudieron 15.000 personas, una buena ocasión para sacar a relucir los encantos de la capital como destino turístico pagando la grabación, edición y montaje de un vídeo de un minuto y medio que se reproduciría de manera repetida -en bucle- antes del inicio del concierto.

La Asesoría Jurídica, en el transcurso de su trabajo para dar luz al informe que alerta sobre las irregularidades de la gestión municipal en relación al concierto, ha tratado de comprobar si el vídeo existe o no. En las conclusiones de su informe admite que no tiene «constancia fehaciente» de este extremo, porque ha contactado informalmente con personas que asistieron al evento y no han podido corroborarlo. Algunas dicen que no hubo vídeo alguno. Otras, que se emitió pero una sola vez. En todo caso, prosigue la Asesoría, no corresponde a los asistentes acreditar que el vídeo existió sino a los responsables del contrato, que debieron reflejar esta y otras cuestiones en el expediente y en el acta de conformidad que permitió el pago de los 12.000 euros.

Los contactos realizados no permiten corroborar fehacientemente que el vídeo se emitiera. Unos dicen que no. Otros, que solo una vez

Sus dudas son consecuencia del baile de fechas y nombres que constata la documentación relativa al contrato. La solicitud para el patrocinio sobre el que la Asesoría Jurídica ha puesto la lupa de la irregularidad llegó al Imtur el 29 de agosto de 2018. Dos días después, el Director General de Turismo lo adjudicó mediante decreto a Francisco Toro Funes SL aunque la resolución no recoge las obligaciones de la empresa ni en qué consiste el patrocinio. El concierto tuvo lugar al día siguiente. Para cobrar los 12.000 euros, la empresa emitió el 5 de septiembre, cuatro días después del evento, una factura que hacía alusión al vídeo y nada más que al vídeo.

La siguiente noticia que tienen en el Ayuntamiento sobre este documento audiovisual llega en forma de una nueva factura en abril de 2019, pero con fecha del 17 de octubre y firmada por el gerente del Imtur y su responsable técnico. La emite la firma comercial Melody por un importe de 605 euros y alude directamente al vídeo promocional emitido durante el concierto de Ricky Martin.

La factura, dice el informe de la Asesoría Jurídica, se encuentra «pendiente de reconocimiento extrajudicial para su pago», si bien insisten los letrados en que «no consta en el expediente dónde se encuentra el vídeo promocional, que no hemos podido visualizar».