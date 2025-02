Blanca Torrent: «La Escuela de Hostelería de Córdoba se reabrirá, pero hay que ser prudentes»

Hasta su llegada al Ayuntamiento, se encargaba de vender la «marca Córdoba» a través de sus celebradas Aceitunas Torrent. Ahora lo hace a través de la cultura y el patrimonio de la ciudad, y también de su tejido empresarial. Blanca Torrent (Córdoba, 1971) fue el fichaje estrella de José María Bellido para la lista que presentó a las municipales de 2019. Está al frente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y, desde que Juan Miguel Moreno Calderón renunció a su cargo como edil de Cultura por problemas de salud, también recaen en ella las competencias en esta materia.

¿Cómo ha sido el paso de gestionar una empresa privada a hacerlo en el terreno municipal?

Apenas he notado la diferencia , porque en la Administración y en el sector privado trabajan las personas, un equipo humano. Pensé que iba a encontrar más diferencias, y sin embargo la ilusión y la pasión que se percibe en la empresa privada también la encuentro en los trabajadores públicos .

Pero los objetivos que se marca un Ayuntamiento no pueden ser los mismos de una empresa.

El objetivo de una empresa es muy concreto, pero el de la ciudad también lo es: gestionar para mejorar la calidad de vida . Como proyecto es maravilloso estar al servicio de tu ciudad, y eso es algo que se trabaja desde todas las áreas.

¿Cuál es la situación actual de los viveros de empresas del Imdeec y qué retos se marcan para su futuro?

En estos meses podemos decir que ha habido un avance . Hoy la ocupación ronda el 80 por ciento, con empresas que no se enmarcan en un solo sector productivo y perfiles muy diversos tanto en género como en edad. Están abiertos a todos y debe ser así. Como reto, creo que hay que darles más visibilidad. Que la ciudadanía sepa que existe esta opción.

¿Se plantean ampliar la red de servicios que están prestando?

Ahora mismo, lo más importante es que adquieran una vida al cien por cien, que no sean solo alojamientos sino que las empresas puedan acceder a una mejor gestión de «networking» y formación. Es más un trabajo cualitativo que cuantitativo, al menos hoy por hoy. Debemos acercar la realidad de la sociedad a las necesidades verdaderas de las empresas, con un trabajo de tutorización al que queremos dar un impulso.

¿Qué otras herramientas tiene el Ayuntamiento para fomentar la creación de empresas ligadas a un empleo de calidad?

Creo que es fundamental la formación , a todos los niveles y no solo para aquellos que comienzan. También para los que quieren consolidar y expandir su negocio. Es necesario que todo el personal, desde la dirección hasta el equipo, esté preparado. Y garantizar la libertad del trabajador para decidir cómo y dónde quiere trabajar y, por supuesto, para quedarse en Córdoba .

Desde que se cerrase en el anterior mandato, en la ciudad falta una herramienta de formación ligada a un sector importante en Córdoba como es el hostelero. ¿Se va a recuperar la Escuela de Hostelería municipal?

Desde el momento en que llegué a la Presidencia del Imdeec, uno de mis objetivos fue la Escuela de Hostelería . Indiscutiblemente, tiene que seguir sus pasos, y nosotros tendremos que informar cuando esté, sin hablar de fechas ni de nada que no sean ya realidades. No podemos permitirnos hablar de algo que después no vamos a poder cumplir. Para mí es importante la prudencia, y la responsabilidad.

Me asegura que la Escuela de Hostelería se reabrirá tarde o temprano?

Ese proyecto estará. Claro que sí.

¿Puede afinar fechas?

No voy a poner plazos que no pueda cumplir. No quiero crear falsas esperanzas en un sector que la necesita y la quiere.

En este tiempo han surgido iniciativas privadas de formación en hostelería para llenar ese vacío. ¿Será un impedimento?

Al contrario. Es positivo. Todo lo que nos llega al Ayuntamiento es interés y apoyo por parte de la ciudadanía, y es vital porque es lo que nos muestra las necesidades que tenemos.

¿Cómo se va a articular el equilibrio entre la supervivencia del pequeño negocio y la apuesta por la implantación de grandes empresas?

Al final es el ciudadano el que decide con quién trabajar o cubrir sus necesidades, y hay posibilidad de hacerlo tanto con una empresa pequeña como grande. Y las dos son generadoras de empleo y de una mejora para la ciudad, por eso ambas tienen que ser bien recibidas y tener apoyo institucional. Pero si la ciudadanía no las apoya, no estarán. No depende de la Administración , desde mi punto de vista.

¿Tiene un Ayuntamiento competencias para conseguir que mejore la calidad del empleo?

No es competencia del Ayuntamiento pero tenemos que poner las herramientas a nuestro alcance para poder mejorarlo. Y para mí de las más importantes es la formación. Es una de las líneas de actuación del Imdeec .

¿Cómo se va a trabajar para garantizar los fondos de la estrategia Edusi (UE) y que no se vuelvan a perder?

Era un proyecto muy bonito que con cinco o seis proyectos fuertes de ciudad habría sido un éxito, pero comenzaron con 60 de los que hubo que focalizar 25 que eran los aprobados para las primeras líneas de actuación, que había que poner en pie. Hay un cambio de mandato y un cambio de personas que dirigen, que no de ideologías, que tienen que estudiar caso por caso. Nos queda muy poco para poder cerrar las primeras líneas, pero no todas han podido ser activadas porque había trabas burocráticas que nos habrían impedido cumplir a los requisitos de plazos. Nos ha pasado a nosotros pero también podría haberle pasado a las personas que gobernaban antes, que habrían tenido que desestimar sus propios proyectos . No es un problema. Eso da paso a que entren otras en la segunda línea de actuación.

Llegó a Cultura de forma inesperada. ¿Cómo fue el aterrizaje?

Ha habido una serie de comentarios... pero cuando José María [Bellido] cuenta conmigo lo hace para que esté en el Plan Estratégico de Ciudad, y en él la cultura es una pieza clave y un agente de desarrollo de Córdoba. Para mí Moreno Calderón es un maestro y un referente. Y creo que Blanca Torrent puede suponer el cambio, una visión nueva, abierta y capaz de dar impulso a un área que no es que haya sido gestionada mal, pero a la que puedo dar un aire fresco. Estoy convencida, y tendré la humildad suficiente de dar un paso atrás si no lo logro. Pero trabajaré.

¿Con qué líneas estratégicas?

No se buscan grandes novedades, pero sí innovación cultural . Creo que se puede innovar en cultura desde las mimbres que hay. No desecharía nada, hay que darle cabida a todo potenciando lo que se tiene. Y ayudar a los agentes culturales. Además Córdoba es patrimonio, y eso es un recurso para el desarrollo que hay que optimizar.

¿Qué papel jugarán los creadores locales?

Espero que nunca me puedan echar en cara que no se les ha tenido en cuenta. Debemos potenciar que creen en Córdoba y sus creaciones salgan fuera y no al revés. Ese será mi cometido.

Este año el Festival de la Guitarra cumple 40 años. ¿Se espera una edición especial?

El aniversario lo cumplimos cada año y no creo particularmente en una celebración para este en concreto. El Festival es un referente a nivel internacional, yo aterrizo ahora, quiero un tiempo de reflexión y trabajo.

¿Se va a introducir algún cambio en esta u otras citas culturales?

Yo no sabía que el mundo cultural era tan complejo, con lenguajes tan distintos. Pero es un área muy generosa y abierta y admite la crítica y los nuevos proyectos. No hay ninguna edición de ningún certamen, desde el Concurso de Arte Flamenco hasta Cultura en Red, que se esté cerrando sin ponerla sobre la mesa. Todos deben trabajarse desde el momento en que terminan para ver debilidades y fortalezas.

Los museos municipales son aún ajenos a muchos cordobeses...

Y uno de mis retos será acercarlos. Queremos darles su sitio.

