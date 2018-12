MUNICIPAL Bellido (PP) denuncia que el cogobierno de Córdoba exija ahora a la Junta lo que no pidió a Díaz Critica la «hipocresía política» de IU y PSOE por recuperar iniciativas bloqueadas en plena negociación de PP y Cs

Irene Contreras

El PP ha acusado a los grupos municipales de PSOE e IU, partidos que cogobiernan en el Ayuntamiento de Córdoba, de «hipocresía política» por las mociones que presentarán en el Pleno de este martes. El problema de estas propuestas no es el fondo, sino el tiempo. Asuntos como solicitar la restitución del uso educativo del SEP Paulo Freire o el centro de salud de Villarrubia son de interés general. El problema, expuso el lunes el portavoz popular José María Bellido, es que PSOE e IU sólo se han decidido a apelar a la Junta de Andalucía cuando le asoman las orejas a un nuevo gobierno de PP y Ciudadanos, que negocian un acuerdo para sacar a Susana Díaz de San Telmo.

En el caso del Paulo Freire, moción que llegará consensuada al Pleno, el PP recordó que la alcaldesa de Córdoba no dijo nada cuando la Junta de Andalucía cerró «por decreto» este centro de educación para adultos. «Se producen elecciones en Andalucía y en 15 días hay una moción al Pleno que exige al previsible nuevo gobierno de la Junta lo contrario de lo que hizo antes», reprochó el portavoz popular.

En cuanto al centro de salud de Villarrubia, que es una propuesta de IU, el también candidato del PP a la Alcaldía expresó que no es una necesidad nueva sino una «reclamación histórica de los vecinos», que no ha llegado al Pleno hasta este momento, en un periodo de negociación de un nuevo Gobierno andaluz, y para «exigir que se haga de inmediato». El PP, avanzó Bellido, apoyará no obstante la propuesta dado que «es bueno para los vecinos».

Por último, el edil del PP Luis Martín denunció que los socialistas se están limitando a «repetir los acuerdos de septiembre de 2014», cuando el gobierno municipal estaba en manos del PP y se aprobó por unanimidad una revisión del PGOU que permitiera incorporar a la ordenación las parcelaciones que habían quedado fuera. Justo eso es lo que el PSOE propondrá este martes en el Pleno. En este sentido, se preguntaron «qué han hecho en tres años y medio de gobierno», ya que esta iniciativa «ya se podía haber iniciado» con la unanimidad de todos los grupos municipales.