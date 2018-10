ELECCIONES MUNICIPALES Bellido ve factible ser alcalde de Córdoba con el apoyo de Ciudadanos, «como desean los cordobeses» Ambrosio guarda silencio y Pedro García califica el sondeo de Dataestudios para ABC como «muy positivo»

J. Martínez

Desde luego, la encuesta sobre la intención de voto en Córdoba encargada por ABC a Dataestudios no ha dejado a nadie indiferente y ayer este periódico recogió buena parte de las reacciones ofrecidas por los grupos municipales de cara a lo que está por venir en 2019.

Para José María Bellido, alcaldable popular, hay un par de datos claros que destacar de la encuesta. «El PP gana de nuevo y con claridad por más de cinco puntos respecto de su seguidor, el PSOE», es el primero y más rotundo. Pero su lectura va más allá.

En su opinión ahora hay dos posibles alternativas electorales: «que yo sea el alcalde con el apoyo de otras fuerzas del mismo entorno, centro-derecha, lo que no sería complicado» o que ganara un «cuatripartito», con todo lo que eso implica de «mandar, pero no gobernar, con personajes como Pedro García y todo el daño que eso conllevaría», sentenció ayer Bellido.

Por lo tanto, «estamos moderadamente satisfechos» de los resultados y «creemos muy factible que el PP gobierne con un entendimiento con Ciudadanos, que parece ser la opción más deseable para los cordobeses».

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro García, no se quejó de un sondeo que mantiene a IU con cuatro ediles, pero con mayor porcentaje de voto, lo que daría pie a un edil más, «pero claro ese periódico no es precisamente del mundo obrero y se lo da a otro», si bien afirmó que son resultados «positivos para la izquierda».

Encuesta «positiva»

En este sentido, «la confluencia sigue dando más tanto por ciento y votos que al PSOE», en referencia a la posibilidad de que IU concurra a las municipales con otras formaciones, como Podemos. García entendió que es «una encuesta positiva», que da a IU «mucha fuerza» y les coloca «en una situación, una vez que se cierren los acuerdos de confluencia, para gobernar como primera fuerza política esta ciudad sin ningún problema», teniendo en cuenta que IU, de todas formas, pactará «con Podemos y otros partidos».

Y mientras que Ganemos optó ayer por guardar silencio, desde Ciudadanos, su portavoz David Dorado, consideró que la encuesta ratifica las preocupaciones principales de los cordobeses que son el paro y a falta de empresas, mientras que «el gobierno municipal está gobernando de espaldas a los cordobeses».

También desde Unión Cordobesa, Carlos Serrano, advirtió de que «no es la primera vez que las encuestas no aciertan con nosotros» y añadió que UCOR es «el partido con más intención de voto de los que no consiguen concejal, muy cerca de entrar y nuestro votante real no suele aparecer en estas encuestas, así que estamos seguros de volver a tener representación».

Por parte del PSOE, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, rehusó hacer declaraciones a este periódico en un acto por la tarde, pero la vicesecretaria general de Política Municipal, Dolores Amo, ante el sondeo electoral publicado que sitúa al PSOE como segunda fuerza en las municipales de 2019 en la capital cordobesa, con un edil más y acortando distancias con el PP, opinó que la gestión de la alcaldesa tendrá resultados «positivos» en esos comicios.

Tras recordar que «las encuestas son encuestas», la número dos del PSOE cordobés destacó que el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Diputación y de la Junta, y ahora también del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que ha demostrado «receptividad para atender a los proyectos pendientes» para Córdoba.