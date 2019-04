Traspasos «El barrio del Naranjo de Córdoba cumple con lo que yo buscaba: ayudar a la gente» La farmacéutia Elena Galán se trasladó a la capital el año pasado desde una botica rural en Adamuz

Elena Galán, farmacéutica de 40 años con 18 de experiencia, licenciada en la Universidad de Granada y doctorada en la de Córdoba, tuvo problemas para poder adquirir su farmacia. Pero no por cuestiones económicas, sino porque buscaba un lugar muy concreto. Elena quería un sitio relativamente pequeño, donde pudiera tener contacto directo con los pacientes y enfermos, asesorarles y ayudarles. Es farmacéutica por vocación.

Tras cuatro años de intensa búsqueda, Elena encontró su sitio en el barrio de El Naranjo, en una botica que ya llevaba 40 años abierta en el mismo sitio. Su dueña se jubilaba y Elena Galán la adquirió, por fin, en agosto del año pasado. «Yo siempre he estado trabajando en farmacias rurales [su anterior trabajo fue en un despacho en Adamuz] y buscaba eso mismo, poder ayudar al paciente. El barrio de El Naranjo cumple con lo que yo buscaba», asegura en declaraciones a ABC.

En esta farmacia de barrio trabajan tres personas: la propietaria y farmacéutica, una adjunta y una auxiliar técnica. Todas mujeres, como es frecuente en un ámbito laboral donde dos de cada tres trabajadores son féminas. Allí tienen «contacto diario, o si no al menos semanal» —dice la farmacéutica— con los habitantes del barrio del Naranjo, que a pesar de estar muy ligados a la anterior propietaria han sabido recibir a Elena Galán. Pero poco a poco, porque «de momento me estoy ganando la confianza de la gente, ya que no le cuentas tus problemas de salud al primero que llega», asegura esta doctora en Farmacia que regenta una de las 176 farmacias que hay actualmente en la capital de la provincia.

En un barrio como El Naranjo, «los enfermos reclaman mucha atención porque la sanidad llega a donde puede y ahí es donde tenemos que dar el callo los farmacéuticos. Y eso lo agradecen los pacientes», concluye Elena.