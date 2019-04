MUNICIPAL El Ayuntamiento de Córdoba pagará mejor los extras a sus trabajadores públicos El Pleno levantará el reparo suspensivo de Intervención sobre una revisión del convenio colectivo

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba levantará la próxima semana el reparo suspensivo realizado por la Intervención a lo que constituye una revisión salarial al alza de todos los extras en los que puede incurrir el personal municipal. La medida supone pagar más de lo que aparece en el convenio colectivo de aquellos elementos que se escapan a la jornada laboral ordinaria. Se trata de aspectos que tienen que ver con aquellos servicios que tienen parte o toda su actividad fuera de las horas comunes como ocurre con la Policía Local, Bomberos, Festejos durante las fechas más señaladas o Infraestructuras, cuando existen trabajos fuera de la común.

Cinco son los elementos que el Consistorio va a pagar mejor a su personal. Se trata de la compensación económica por sábados que se equipara a lo que paga por domingos y festivos, el pago por eventos extraordinarios (como la Semana Santa, Navidad o la Feria), el plus de jornada partida, el extra de jornadas nocturnas (a partir de las diez de la noche) y aquellos trabajadores que realizan trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. Cada uno de estos conceptos se encuentra remunerada en función de la categoría del trabajador, entre otros elementos.

Uno de los problemas con los que se ha topado el equipo de gobierno ha sido con el informe contrario de la Intervención que entendía que no se había realizado una cuantificación cierta de lo que se va a gastar en esta materia. El Consistorio sostiene que, al año, puede suponer algo menos de 600.000 euros añadidos a lo que ya se paga por estas cantidades. Intervención no considera que sea una cifra lo suficientemente segura y afirma que llegar a acuerdos económicos sin la partida suficiente es una de las vulneraciones más graves que existen en la legislación presupuestaria.

El cogobierno quiere desbloquear también las oposiciones para 97 nuevos agentes de Policía Local

La realidad es que el Consistorio nunca realiza previsiones fiables sobre las cantidades que se abonan por los extras de la plantilla. Los datos de la ejecución aseguran que existen partidas ligadas a la productividad de la Policía Local en las que se ha gastado cuatro y cinco veces lo previsto. Y eso ocurre por dos razones: se presupuesta poco para no rebasar determinados límites legales y se acaba trabajando de más porque las necesidades cada vez son mayores. Las consecuencias son las ocurridas en la Policía Local ya que los agentes están cobrando meses más tarde de lo previsto este tipo de «gratificaciones» o zonas variables de su salario. Intervención sostiene también que no se ha previsto que esas cantidades se encuentren dentro de las fronteras de incremento salarial que se establecen en los Presupuestos Generales del Estado. El cogobierno afirma que no se va a saltar la masa salarial máxima que tiene fijada.

El mismo Pleno levantará un segundo reparo de suma relevancia para la institución. Un informe de Intervención tenía paralizada la convocatoria de las oposiciones para 97 agentes de la Policía Local, la mayor de la que se tiene noticia ante el aluvión de bajas sufridas en el cuerpo. Hacienda, Personal e Intervención suelen chocar por la forma de presupuestar este tipo de convocatorias.