Tribunales El Ayuntamiento de Córdoba no tendrá que pagar por el suelo de un parque en el Balcón del Guadalquivir Una familia que dice ser propietaria de parte de los terrenos demandaba 5,2 millones de euros

Rafael Ruiz @abccordoba Córdoba Actualizado: 04/06/2019 08:15h

El juzgado de Primera Instancia número uno de Córdoba ha fallado a favor del Ayuntamiento de la capital en la demanda planteada por una familia de la ciudad que reclamaba una cantidad millonaria por los suelos que actualmente ocupa el Balcón del Guadalquivir, la zona verde más cercana al centro comercial El Arcángel que se realizó bajo un proyecto de Juan Navarro Baldeweg con el desarrollo del Plan Especial del Río. Los privados habían valorado los suelos en 5,2 millones de euros aunque la cuantía procesal de la demanda se había fijado en unos dos millones de euros.

Según la sentencia, que conoció ayer la Junta de Gobierno Local, los propietarios argumentaron ante el juez que el Consistorio les había expropiado irregularmente una superficie de más de seis mil metros cuadrados en el entorno de la ermita de los Santos Mártires. La cifra oficial de la adquisición forzosa no pasó de dos mil metros cuadrados pero los demandantes sostenían que una incorrecta cartografía, errores topográficos y una serie de avatares históricos y registrales habían llevado al Ayuntamiento de Córdoba a quedarse con lo que no era suyo. Reclamaban la devolución de los terrenos y, si ello no fuese posible, al pago inmediato de la cantidad correspondiente. Apoyaban sus pretesiones en un informe topográfico y en el recorrido registral de las fincas.

La juzgadora de instancia ha decididido desestimar íntegramente la demanda considerando que la familia que asegura ser propietaria de los terrenos no ha podido demostrar de forma fehaciente con su dictamen que el terreno que dice poseer en la zona es efectivamente suyo. Afirma que constan en los antecedentes protestas de un grupo de vecinos que, ya en 1978, afirmaban que un edificio que se pretendía levantar en la zona ya invadía dominio público. Uno de los elementos clave es que, cuando se efectuó el procedimiento de expropiación, la propiedad nunca llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Córdoba para protestar por las condiciones del expediente que fijaba la superficie, la ocupación de espacios y el pago del justiprecio correspondiente.