Atletismo | Carmen Avilés: «Ha sido una experiencia inolvidable y estoy muy satisfecha»

Tras debutar en el Campeonato del Mundo de pista cubierta que se ha celebrado este pasado fin de semana en Belgrado , la atleta cordobesa Carmen Avilés hizo balance de su actuación en la cita internacional y de su primer tramo de la temporada. Avilés compitió el domingo en la modalidad de relevos 4x400 femenino junto a sus compañeras Sara Gallego, Geena Stephens y Laura Bueno y el combinado español obtuvo un quinto puesto al llegar a meta con un tiempo de 3:34:92.

La atleta ha destacado que «el Mundial de Atletismo ha sido increíble, ha sido una experiencia inolvidable porque es el primer mundial que disputo, ya que fui otra vez pero como reserva, así que con ganas de seguir trabajando para llegar a disputar más cosas».

Sobre la posibilidad de no poder competir en esta cita, la atleta ha contado que «nosotros llevamos concentrados desde principios de hace dos semanas en Valencia , allí en los entrenamientos especulamos como pueden ir las cosas pero nunca se acercan a la realidad, a la lista final, siempre ocurren cosas como las molestias musculares que tenían Aauri y Laura y sabes más o menos la situación que hay».

La confirmación de su debut la recibió horas antes de competir y es que según afirmó Avilés «el sábado por la noche nos dijeron quienes eran las titulares, me costó un poco dormir pero, aun así, me he encontrado muy cómoda en todo momento».

La cordobesa afirmó que «iba concienciada de que podía salir porque al final las marcas están ahí , sabiendo que una de nuestras compañeras está tocada y solo tenemos una reserva, era lógico pensar que podía salir a la pista». Avilés recordó que «cuando dijeron mi nombre rabié de felicidad y salí a darlo todo».

«Sabíamos que la semifinal en la que estábamos era bastante complicada con equipos muy fuertes, para nosotras, el simple hecho de estar allí es un premio merecido gracias a nuestras marcas que lo demuestran». Consiguieron la segunda mejor marca de Españ a pero ella aseveró que «se puede mejorar porque no hemos llegado en las mejores condiciones, en un futuro podremos hacer grandes cosas».

Su actuación en el Nacional de Ourense le otorgó la plaza que le permitió debutar, con tan solo 19 años, en un Mundial de Atletismo. Sin embargo, se perdió el Nacional sub-23 de Salamanca al contagiarse de coronavirus. A pesar de ello, la joven atleta se mostró «muy satisfecha con la temporada de pista cubierta porque he demostrado que estoy en forma».

Sobre su momento favorito de la temporada, Avilés aseguró que «si tuviese que elegir un momento, me quedaría con la marca personal que hice en Antequera que me abrió el camino hacia el billete que me permitió jugar el Campeonato del Mundo». Según Avilés, «la fuerza de voluntad y esa marca personal son las claves que me han permitido llegar hasta aquí».

El 2022 no ha podido empezar mejor para ella a la atleta que milita en el Unicaja Jaén todavía le esperan nuevos desafíos en este año. Según comentó Avilés, «en aire libre ahora hay muchas competiciones internacionales como los Juegos del Mediterráneo que son muy divertidos, también está el Mundial de Oregón al que queremos llevar el relevo». Para ella, «lo principal es estar bien de salud para disputar más campeonatos y más a largo plazo estaría París».

El atletismo cordobés está de enhorabuena pues tiene a una de sus paisanas en la élite nacional que promete seguir dando guerra y conseguir nuevos títulos. A pesar de la juventud , su trayectoria es amplia y quiere seguir ampliándola con más éxitos en el futuro.