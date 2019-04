PASAR EL RATO Los ascensores La Gerencia de Urbanismo no da licencias ni para un ascensor, solo falta que gane la multiderecha y, de paso, llene las calles de farolas

El ascensor es una despreciable máquina capitalista que obstaculiza el desarrollo natural de los seres humanos. El ascensor se opone a la naturaleza, y no hará falta explicar que los hombres y las mujeres del Paleolítico, jóvenes y esbeltos, no usaban ascensores para trepar a los árboles. Vivimos rodeados de comodidades y de vicios, y el ascensor añade molicie e incomunicación a una convivencia insana. En los ascensores no hay tertulias. Un estudio del Consejo de Mareas Antiascensores (el Coma), financiado por la Generalidad de Cataluña, concluye que los usuarios del ascensor presentan un aspecto moralmente pálido, con acusado síndrome de ansiedad, tienen el colesterol alto por la falta de ejercicio,