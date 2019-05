PASARON POR ALLÍ El Arenal: La suciedad y el «abandono» Podemos estuvo el domingo en el mercadillo, donde los vecinos reclaman «más limpieza» y «más seguridad»

Podemos eligió el mercadillo del Arenal para continuar con su campaña electoral en el día de ayer. Ante un escenario nuevo tras la baja de Ganemos, la formación morada guarda altas expectativas de cara a los comicios del próximo 26 de mayo. Su alcaldable, Cristina Pedrajas, acompañada de una comitiva, se recorrió los distintos puestos del mercadillo, como una cordobesa más, haciendo acto de presencia en uno de los eventos semanales con más aglomeración de cordobeses.

Es curioso como a cien metros de su stand, en el barrio del Arenal, alrededor del centro comercial El Arcángel, un barrio clásico obrero, la decepción con la izquierda marca la pauta de cara a las próximas elecciones municipales. El barrio demanda más inversión en limpieza, en aparcamientos y muchísimas mejoras más. Buen ejemplo de ello es Conchi, una vecina del barrio. Ella se considera «agotada de la izquierda». «En el barrio está mal todo, las aceras están rotas y muy sucias, las calles están todas sucias, no hay aparcamientos...», reconoció.

En la línea de los pocos aparcamientos y la dejadez del barrio coincidió también otra vecina, quien además considera que «en la última legislatura esta barrio ha sido completamente abandonado por los políticos; se han ido a otros barrios más elitistas a hacer cosas y aquí nos han dejado». Además de los aparcamientos, también se demandan mejoras en las calles, algunas afectadas por obras que se alargaron en el tiempo. En general, la confianza del barrio en los actuales políticos es muy baja: «La alcaldesa no ha pintado nada en estos cuatro años. Ahí ha mandado el de Izquierda Unida y los de Podemos y a la vista está cómo está la ciudad». «Han tenido una calle cortada sin alquitranar por unos líos con la em presa y todo eso lo pagamos los vecinos. Estoy cansada de su ineptitud», prosiguió.

La zona del Mirador del Río y el Avión que sirvió para pujar porque Córdoba fuese Ciudad Europea de la Cultura en 2016 también son mirados con cierta pena por los vecinos del barrio: «Esa zona también es una auténtica acumulación de basura y el avión solo sirve para que le pinten grafitis. No pinta nada ahí y para lo que está haciendo mejor que lo quiten y limpien esa zona un poco», reconoció con tristeza un vecino de la zona que caminaba hacia el mercadillo. Preguntado por Podemos, este caballero fue rotundo a la par que sincero: «Son vividores. Ellos y todos. Los políticos en general son vividores».

Cargado de bolsas, Rafael regresaba hacia su casa desde el mercadillo. A este vecino, además de la limpieza hay otro tema que le produce temor: la inseguridad. «En esta zona está volviendo a haber inseguridad. Hay menudeo de droga, altercados y la policía no suele aparecer por aquí. A ver si los políticos toman nota de esto y no de lo que pasa en los mercadillos». Antes de marcharse, Rafael también dijo que «a ver si por aquí también invierten en algo, que no se lo lleven todo otros barrios. Este también necesita más infraestructuras».