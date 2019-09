OPINIÓN Aprender a hablar bien El problema de la falta de expresión oral ha ido creciendo en nuestro país desde hace tiempo

Juan José Primo Jurado Córdoba Actualizado: 01/09/2019 08:21h

El nuevo curso académico a punto de comenzar trae una novedad en Andalucía: el Gobierno de la Juntaha dispuesto para el currículo que se seguirá en Primaria media hora semanal dedicada al debate y a la oratoria, dentro de las clases de Lengua Española. Se incorpora en todos los niveles, desde primero a sexto, y el curso próximo se ampliará a Secundaria. Me parece una gran iniciativa, toda vez que una sociedad se forja, en parte, en las aulas. Y digo en parte porque en nuestros tiempos, padres y maestros han retrocedido bastante en la influencia educativa sobre niños y adolescentes, mientras ha aumentado la de amigos y la calle, entendida ésta como medios de comunicación y redes sociales. Pero bueno, esto no es óbice para que las aulas andaluzas no apuesten por intentar enseñar a hablar bien a los andaluces desde pronto.

Con un innegable fracaso de la Educación en Andalucía, arrastrado desde hace mucho tiempo no se pueden exigir milagros, pero sí cambios y mejoras que se noten poco a poco. Las clases de oratoria y debate vendrán a fortalecer algo básico como es la comunicación. Hablando se entiende la gente, pero hoy el déficit en este campo es brutal y basta comprobar el nivel léxico que manejan muchos adolescentes o jóvenes.

El problema de la falta de expresión oral ha ido creciendo en nuestro país desde hace tiempo y no resulta exagerado decir que tampoco bastantes adultos saben hablar en público. No es extraño, pues, que en la política española un tuit de 140 caracteres -recientemente ha subido a 280- repletos generalmente de contundentes afirmaciones sin matices y muchas veces vejatorias, haya sustituido a discursos bien elaborados, razonados y tendiendo puentes o descubriendo verdades, pero no orientados a destruir al adversario.

Se dice con razón que el ser humano es el único ser vivo de la creación que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla largamente sin tener nada que decir. Cuántas conferencias, charlas, discursos, pregones, sermones o mítines infumables, hemos tenido que sufrir a lo largo de nuestra vida, porque el orador no se ha preparado su trabajo o se ha olvidado de la regla básica: pensar más en el público que en uno mismo y adaptar sus palabras, en tiempo y forma, a la audiencia.

En las universidades se fomentan con éxito desde hace años las prácticas de debates. En Córdoba, la UCO tiene una Aula de Debate y Loyola un Club de Debate. Y de la misma forma que se exige un nivel de inglés para obtener el grado, creo que no se debería tener el título de Secundaria sin saber leer y hablar bien. Sin duda mejoraría mucho la madurez de nuestra sociedad. Cinco son las fases de una comunicación ideal: acogida, escucha, diálogo, comprensión y enriquecimiento. No son tan difíciles de enseñar ni de aprender y, si no, en ABC podemos prestarles a José Javier Amorós, nuestro compañero de columnas y catedrático de Oratoria.