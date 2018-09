PROGRAMACIÓN De Antonio Povedano al videoarte: las exposiciones que llegarán a Córdoba en otoño Las salas preparan las primeras muestras del inminente inicio del curso

Se aproxima el otoño y es el momento para las nuevas exposiciones, que se preparan en la planificación de los despachos hasta el momento en que se puedan abrir al público, en los últimos días de septiembre y primeros de octubre. Uno de los protagonistas en las salas será un autor cordobés fallecido hace diez años, pero que dejó una huella profunda que se sigue admirando. Se trata de Antonio Povedano, que brilló como dibujante, pintor y vitralista, y que cultivó los paisajes, los retratos y todo tipo de pintura con brillantez.

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y el Ayuntamiento de Córdoba preparan una muestra para celebrar la obra de este autor, en que se incluirán muestras de todos estos quehaceres. La cita recorrerá todas las etapas de Antonio Povedano, que después de haber trabajado en Sevilla y Madrid, donde conoció las últimas tendencias del arte de su tiempo, recaló en Córdoba. Aquí desarrolló una carrera que tuvo hitos como los paisajes, pero también los vitrales, sobre todo para iglesias, y casi siempre de la mano del arquitecto Rafael de La-Hoz Arderius. También destacó por su afán pedagógico. La exposición se podrá visitar desde el próximo 27 de septiembre.

Exposición anterior de José Domínguez en Cajasur - Rafael Carmona

Otro de los grandes polos de atracción estará de nuevo en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que comienza su tercera temporada, la segunda completa, con una amplia agenda de muestras que tiene que completar su actividad de creación «in situ». La primera que se celebrará, en este mismo septiembre, es de Regina de Miguel, una artista malagueña nacida en 1977, que reside en Berlín y que por primera vez realizará una exposición individual en España. «I’m part of this fractured frontier», que así se llama la exposición, reúne cinco instalaciones en las que hace varias narraciones fílmicas en las que habla, entre otros asuntos, de los rituales, la ciencia y la política.

Cajasur será nuevamente otro de los programadores culturales, con varias exposiciones. Entre el 8 y el 31 de octubre se podrá ver «Humoristas gráficos por la libertad de información», una cita ya clásica que alerta contra todos los medios de censura. Del 19 de noviembre al 21 de diciembre estará abierta «Ciudad y naturaleza», una muestra de óleos del pintor José Domínguez, un autor nacido en Martos. Las galerías del Cardenal Salazar, que ocupan la monumental escalera de la Facultad de Letras con propuestas novedosas, comenzarán el nuevo curso con fotografía. Habrá una cita llamada Contemporarte, que reúne las fotografías del certamen que organiza la Universidad de Huelva.