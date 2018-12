EL NORTE DEL SUR La Andalucía de ayer El cambio de alcance es más sociológico que político: puede haber terminado una era de arrogancia y de prebendas

Rafael Aguilar

Seguir Actualizado: 08/12/2018 09:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parecía que nunca iba a pasar. O que al menos nunca iba a suceder con tiempo suficiente para que nosotros, la generación de los que éramos unos niños cuando Andalucía consiguió su Estatuto de Autonomía, pudiese ser testigo. «Quizás nuestros hijos lo vean algún día: para entonces seremos demasiado viejos como para tener fuerzas para celebrarlo como es debido», comentábamos en las charlas informales de la víspera de las elecciones del pasado domingo. No, no hablo de una cuestión ideológica. Ni política. No, no se trata de siglas, ni de partidos, sino de un fenómeno de más alcance: de la alegría por la alternancia sana, por la renovación y por la ruptura del círculo vicioso del poder. El cambio que parece que se va producir en esta región es