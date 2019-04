Urbanismo Ambrosio deja sin materializar la compra de Caballerizas Reales de Córdoba en el tercer intento El Consistorio tiene que abonar casi 3 millones de euros que se pagarán con suelo público

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, dejará el cargo en mayo —a expensas de lo que ocurra en las elecciones municipales, obviamente— sin cerrar definitivamente el acuerdo de adquisición de las Caballerizas Reales. Dejará no obstante un diseño de la operación para que lo ejecute, o no (que ya veremos), la siguiente corporación municipal.

En plena precampaña de las municipales, la Alcaldía se esforzó ayer en hacer ver que lo firmado es un documento que garantiza la adquisición de las Caballerizas Reales. Nada más lejos de la realidad. Lo que ha ocurrido es una simple prórroga de un año más del acuerdo de cesión de uso que se rubricó por Rosa Aguilar y Fernando Díez (el secretario de Estado en la etapa de Federico Trillo) en el año 2000. Dicho acuerdo vino a sacar del ostracismo el monumento de las Caballerizas desde que a mediados de los noventa el Ministerio de Defensa decidió llevarse el Depósito de Sementales a su actual ubicación en la localidad sevillana de Écija. El Consistorio necesitaba prorrogar el acuerdo porque había vencido el 14 de abril y obligaba a Córdoba Ecuestre a dejar de programar su espectáculo ante la ausencia de una cesión formal.

El Ayuntamiento y Defensa han firmado también una hoja de ruta que, según el Consistorio, garantiza que el monumento será propiedad municipal en doce meses. En realidad, esa es la parte débil del asunto. El acuerdo consiste en la valoración del monumento en seis millones de euros a los que se le restan unos tres millones de euros por trabajos realizados en los últimos años. La compensación neta: la entrega de una parcela en la zona de Poniente, junto a la futura comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Los acuerdos anteriores

La firma anunciada ayer es la constatación de un «quiero y no puedo». Y no porque el acuerdo sea bueno o malo sino porque es el tercero de estas características. Tres alcaldes de Córdoba de la democracia han cerrado pactos similares con el Ministerio de Defensa que luego, por la razón que sea, no se han llegado a materializar. El primero fue el de Rosa Aguilar en 2001, el segundo acuerdo de los cuarteles, que establecía una compensación en suelo para que las Fuerzas Armadas realizasen una especie de club social para mandos, suboficiales y tropa. El acuerdo se trabajó durante meses por el equipo de Alcaldía y por los responsables de Urbanismo, que entonces dirigía José Mellado. Nunca llegó a materializarse. Aquel acuerdo no establecía una adquisición directa sino una cesión por 75 años. Los grupos de aquella época entendieron que era plazo suficiente para consolidar una titularidad «de facto» sobre el monumento.

El segundo data del mandato de José Antonio Nieto y cobró forma de protocolo de actuaciones, que es un documento que vincula a las partes pero solo como propuesta de intenciones. El plan era el de incrementar los usos lucrativos de la antigua Zona de Reclutamiento de la Trinidad, que tiene unos siete mil metros cuadrados de los que 2.500 ya tienen carácter residencial. El acuerdo permitía a Defensa establecer un plan de acción para enajenar suelo en el corazón del Casco Histórico lo que hubiera disminuido el precio a pagar para comprar Caballerizas hasta una cantidad bastante modesta. Izquierda Unida enfiló el acuerdo desde el primer momento ya que entendía que se abría la puerta a la especulación de suelo en una bolsa que debía ser de equipamiento público. Desde entonces, el cuartel de la Trinidad sigue siendo un agujero negro urbano.

Lo avanzado del mandato invita a poner en cautela lo firmado por Isabel Ambrosio. Ayer mismo, el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, demostraba no tener información cierta del acuerdo alcanzado a la misma hora en que Alcaldía anunciaba la firma del mismo. El resto de candidatos a la Alcaldía no se han pronunciado aún al respecto. El actual equipo de gobierno ha tardado un mandato completo en desarrollar el acuerdo, sobre todo, por las largas negociaciones que se han tenido que realizar hasta alcanzar un pacto entre Defensa y el Ayuntamiento sobre la valoración del inmueble. La adenda asegura que la firma se realizará el 31 de marzo del año que viene.