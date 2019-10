CULTURA Álvaro Galán, versos recién salidos del horno para Cosmopoética en Córdoba El último premio Ricardo Molina se siente urgido a contar por una inspiración que fluye

Que la poesía se escribe cuando ella quiere ya lo habían dicho a su forma muchos escritores, y muy especialmente, con esas palabras, José Hierro y Pablo García Baena. Cosmopoética es una buena ocasión para debatir sobre la forma en que la inspiración llega y uno de los hilos que se ofreció este miércoles fue ese. Llegó de la mano de Álvaro Galán (Málaga, 1979), un escritor que se ha convertido en uno de los más admirados de su generación y que llega en un momento dulce de inspiración.

Tanta que no es que la poesía se haya escrito cuando ha querido, sino que casi no ha permitido otra cosa que escribirse a tiempo completo. El autor llega para participar por primera vez en Cosmopoética a la ciudad que le otorgó la última edición del premio poético Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, con su obra «Ficciones familiares». El autor puso ayer ante el público de Córdoba obras nuevas, rigurosamente inéditas, escritas no sólo este verano, sino incluso el viernes pasado. «Este verano he escrito mucho, cuando pensaba dedicarme más a mi tesis doctoral», contó el poeta.

Partidario del trabajo

Se confesó «partidario del trabajo y de la experiencia», pero también aseguró que en la vida de un escritor hay momentos en que la inspiración surge más y ha sido el caso de los últimos meses: «He tenido la urgencia de contar cosas, y para eso he mirado en mis recuerdos de infancia y adolescencia». Su poesía, confiesa, tiene algo de narrativa, y eso se nota porque en sus textos no habla de sus recuerdos de una manera abstracta, sino citando con nombres y apellidos a las personas con las que compartió la vida en este tiempo. Lo ha hecho como «una forma de agradecimiento».

Es la evolución que ha llevado su obra, que en libros anteriores tenía un lenguaje más denso y más simbólico y ahora ha evolucionado a un cierto tono más narrativo. Los que acudieron a las citas de Cosmopoética pudieron disfrutar de su poesía llena de contemplación: «La eternidad entera se sostiene / en el instante en que el jazmín cuelga su estrella / en el balcón de la ramera Babilonia / cuando cae la tarde / y el agua desbordada, / escorrentía eufórica del Éufrates, / irriga en mi raíz la poderosa / raíz del pentagrama».