CRÍTICAS DE EXPERTOS AL TRABAJO MUNICIPAL La alcaldesa de Córdoba defiende el «rigor» del informe de la Mezquita, pero aún no lo ha leído entero Asegura que el documento municipal para lograr la titularidad pública «no tiene por qué crear crispación» en la sociedad

Baltasar López

La alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, se ha referido hoy a las críticas que empiezan a surgir contra el informe municipal, conocido el sábado,que defiende que no hay documentación histórica que avale que la propiedad del monumento por parte de la Iglesia Católica.

Por ello, el documento considera que habría dos vías para intentar lograr la titularidad pública: uno sería recabar los apoyos parlamentarios necesarios para acudir al Constitucional para intentar anular la inmatriculación del monumento en 2006 o que el Ayuntamiento acuda directamente a los tribunales ordinarios con ese mismo fin. En ambos casos, hay informes del Estado y del Ayuntamiento contrarios a dar cualquiera de esos dos pasos.

Eso sí, la primera edil ha intentado salir del paso de una forma contradictoria. Primero ha apuntado a que aún no había concluido su lectura -son una veintena de folios-. «Teniendo en cuenta que la tarde de ayer [por el domingo] fue la única que tuve libre de agenda, he empezado a leerlo», ha asegurado, para luego restarle importancia a ese hecho. «No se trata de que me lo lea yo, sino de que lo analicemos detenidamente y tomemos las decisiones».

Pese a ello, cuando ha sido interrogada porlas críticas de expertos del ámbito notarial, jurídico e histórico al informe municipal en el que detectan «errores», ha defendido que es un documento que «tiene todo el rigor histórico que le pedíamos, fundamentalmente porque se trataba de analizar si hubo o no donación» del monumento. Aunque había admitido que no se había leído completo el informe municipal, ha vuelto a insistir, por segunda vez, en que éste ofrece «un análisis muy riguroso sobre cuál ha sido la historia y cuál ha sido la relación de la ciudad con su mayor joya».

Hay que recordar la peculiar gestación de este documento del Ayuntamiento. La alcaldesa conformó unacomisión de expertos, con personas ligadas o afines al PSOE-entre las que estuvo la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo-, con el objetivo de que diera al Consistorio de cara a una posible litigio por la titularidad del histórico inmueble.

El Cabildo, dueño de la Mezquita-Catedral, ya ha advertido de que las conclusiones de dicha comisión son «ideológicas». Y ha asegurado que este proceso «genera división entre la población y supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba». Sin embargo, la regidora ha sostenido hoy que «no tiene por qué generar crispación»el informe elaborado por este foro para Capitulares. Y ha indicado que, en un hipotético escenario de que el templo pasara a ser público, habría un «respeto absoluto al culto católico».